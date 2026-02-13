Kimberley Bos gaat vrijdag beginnen aan haar Olympische Winterspelen. De Nederlandse is een kanshebber op een medaille bij het skeleton, maar de concurrentie is moordend. Qua vertrouwen zit het in ieder geval goed bij Bos.

Bos verraste op de Olympische Winterspelen in 2022 vriend en vijand met een bronzen medaille op het onderdeel skeleton. Ze doet dit jaar weer mee aan de spelen en hoopt misschien wel voor meer te gaan dan een bronzen plak. Bos treft met onder andere de Duitse en Britse skeletonsters wel moordende concurrentie maar de atlete uit Ede is positief. Ze gaat vrijdag van start met de eerste twee heats in het skeleton nadat in de eerste week van de Winterspelen het rodeltoernooi werd afgewerkt.

Aan haar eerste trainingen heeft Bos een goed gevoel overgehouden. Zo kwam ze al aan de 120 kilometer per uur op de baan, maar die baan is ook direct iets waar ze zich zorgen over maakt. "Omdat het een nieuwe baan voor ons is, is het lastig om hoge snelheden te halen. Mede omdat het best wel hobbelig is; hopelijk is het tijdens de wedstrijden egaler", vertelt Bos over haar eerste dagen in Milaan tegenover de Telegraaf.

Medaille in Milaan

Voor Bos is het vertrouwen richting de olympische races zeker aanwezig. Zo won ze twee keer het World Cup-klassement in het skeleton en kan ze teren op een medaille van vorig jaar. Nog een plak zou regelrechte sportgeschiedenis betekenen, maar Bos hoopt vooral goed aan de start te verschijnen. "Ik moet elke run winst boeken, want dat is de enige manier om de andere te verslaan", vertelt Bos over haar plan.

Bos moet qua financiën opboksen tegen de veel grotere landen in het skeleton zoals Duitsland en Groot-Brittannië, maar het vertrouwen zit er. De snelheden van de Nederlandse op de trainingen waren wel wat minder dan die van de grote favorieten, maar vrijdag moet het gebeuren tijdens de wedstrijd. Dan staan om 16:00 uur de eerste twee heats van het skeleton op het programma.



