Skilegende Lindsey Vonn weet wat de schade is na haar val vlak voor de Olympische Winterspelen. De 41-jarige Amerikaanse scheurde haar kruisband en liep meerdere kneuzingen op. Dat vertelde ze op een persconferentie in Italië. Desondanks is Vonn toch van plan om te starten in Milaan. "Ik houd mijn hoofd omhoog."

In het Zwitserse Crans-Montana ging het flink mis voor het 41-jarige olympische icoon bij een wereldbekerwedstrijd. Vonn ging hard onderuit, bleef minutenlang liggen en moest per helikopter werden afgevoerd. Meteen werd gevreesd voor haar olympische deelname. Buitenlandse media dachten nog aan een pr-stunt, maar daar blijkt niks van waar.

Vonn van start op Olympische Winterspelen ondanks zware blessure

Vonn heeft haar voorste kruisband volledig gescheurd. Verder zijn er zware kneuzingen en is er beschadiging aan de meniscus. "Mijn knie is niet gezwollen en met behulp van een kniebrace heb ik er vertrouwen in dat het gaat lukken", deelde ze op het persmoment. "Ik huil niet. Ik houd mijn hoofd omhoog. Ik sta rechtop en ik ga mijn best doen. Wat de uitkomst ook is, dat is nu eenmaal zo. Ik heb dit eerder gedaan."

Beelden via Eurosport/HBO Max

Ondanks de benarde situatie blijft de Amerikaanse strijdbaar. "Ik weet dat mijn kansen niet meer zo groot zijn als voorheen, maar zolang er een kans is, zal ik het proberen", verzekerde ze. "Ik ben vaker geblesseerd geraakt dan ik had gewild. Niets is perfect in het leven. Hoe vaak ik ook val, ik sta altijd weer op."

Rentree na eerdere knieproblemen

Vonn maakte eind 2024 na vijf jaar afwezigheid haar rentree. Ze nam in 2019 afscheid van haar favoriete sport na een slepende knieblessure. Vonn behaalde onlangs in Zauchensee haar 84e wereldbekerzege. De afdaling voor de vrouwen op de Winterspelen is zondag.

Vonn heeft al drie olympische medailles op zak: één gouden en twee bronzen. De titel won ze in 2010 in Vancouver. Ook heeft ze nog wat wereldkampioenschappen gewonnen, net als vele wereldbekers- en klassementen.