Dat dertien een ongeluksgetal is, ondervond Lindsey Vonn afgelopen weekend tijdens haar afdaling op de Olympische Spelen. Het Amerikaanse ski-icoon kwam hard ten val en moest naar het ziekenhuis. Maar bij de mannen bleek het nummer ook voor een bizar toevallige valpartij te zorgen tijdens de Super G op de Stelvio. Dit keer was Dominik Paris de pineut.

Paris mocht met nummer 12 starten tijdens de afdaling eerder deze week en pakte daarmee het brons. De 36-jarige alpineskiër kreeg voor de Super-G 13 opgespeld en het ging meteen mis. De Italiaan was een outsider voor een medaille, maar zag zijn droom al snel in duigen vallen. Midden in zijn race naar beneden vloog één van ski's van zijn voeten en was hij kansloos.

Bron: Eurosport/HBO Max

Harde val

Met een harde smak kwam hij op de harde sneeuw terecht en moest hij de strijd staken. Vol ongeloof keek hij naar zijn voeten en zocht hij naar zijn ski. Die kwam een steward langs de afdaling brengen. Zo bleek startnummer 13 niet alleen voor Vonn een ongeluksgetal, maar ook voor Paris. Hij was ook nog eens extra kansrijk, omdat topfavoriet Marco Odermatt uit Zwitserland teleurstelde. Paris kon wel zelf weer opstaan en de berg op eigen kracht verlaten.

Franjo von Allmen

Franjo von Allmen zette al snel de snelste tijd neer en pakte op de iconische berg de Stelvio alweer zijn derde goud van deze Spelen in Milaan. De Zwitser won in de eerste vier dagen al goud op de afdaling (waar Paris brons pakte) en met de teamcombinatie was de 24-jarige superster ook al de allerbeste. Op de Super-G kwam niemand in zijn buurt. Odermatt moest genoegen nemen met brons, het zilver ging naar de Amerikaan Ryan Cochran-Siegle.