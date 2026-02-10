De Verenigde Staten hadden op voorhand hoge verwachtingen op de Winterspelen van twee ski-legendes: Lindsey Vonn en Mikaela Shiffrin. Het lot van Vonn is bekend. Nadat ze vlak voor de Spelen haar kruisband scheurde, ging het tijdens het toernooi ook mis met een zware crash. Op dinsdag kwam daar een nieuw drama voor Shiffrin bij.

Shiffrin is de meest succesvolle skiër ooit op de slalom en was torenhoog favoriete tijdens de teamcombinatie alpineskiën. Daar zou ze eigenlijk helemaal niet starten, omdat Vonn een duo vormde samen met Breezy Johnson. Vanwege de dramatische val met beenbreuk van Vonn van afgelopen weekend kon zij uiteraard niet starten, waardoor Shiffrin haar plekje innam.

Niets leek een succes in de weg te staan. Johnson, een goede vriendin van Shiffrin, had 's ochtends op de afdaling al de snelste tijd neergezet. Als Shiffrin haar gewone niveau zou halen, dan leek het goud niet te missen. Maar het werd voor de ski-legende een groot drama.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Ongekende off-day

Op het onderdeel slalom kende Shiffrin een ongekende off-day. Op de eerste meters gaf ze al enorm veel toe op de concurrentie en ook in het restant van haar race verloor ze tijd. Ze zette een voor haar doen erbarmelijke vijftiende tijd neer. Daardoor zakten de twee Amerikanen van de eerste naar de vierde plek. Shiffrin werd na haar mislukte slalom meteen opgevangen door Johnson, die haar knuffelde en wat opbeurende en troostende woorden bracht.

Ongeloof bij NOS

Bij de NOS wisten de commentatoren niet wat ze zagen. "Dit meen je niet, dit is toch ongelooflijk", klonk het op de laatste meters toen de medaillekans vervloog. "Het is toch niet te geloven?"

Het goud ging naar een Oostenrijks duo, dat vergezeld werd door twee Duitsers en een ander Amerikaanse duo. Voor Shiffrin is het een nieuwe domper na haar vorige Spelen in Beijing. Toen was ze de torenhoge favoriet, maar liep ze alle medailles mis. In 2014 en 2018 was het wel raak voor de 30-jarige, waardoor ze nog altijd op tweemaal goud en eenmaal zilver staat. Later deze Spelen komen er nog andere onderdelen van Shiffrin en is er dus kans op revanche.

Bekijk hier de beelden van de teleurstellende rit van Shiffrin