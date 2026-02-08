Voor Lindsey Vonn (41) hadden de Winterspelen in Milaan het laatste kunstje van een imposante carrière moeten worden, maar het draaide uit op een ware nachtmerrie. Na een zware val op de afdaling werd ze per helikopter van de piste afgevoerd. Schaatsicoon Marianne Timmer leeft mee met het Amerikaanse sporticoon.

De zware crash van Vonn op de afdaling heeft diepe indruk gemaakt op drievoudig olympisch schaaskampioen Timmer.Ze zag het drama live gebeuren en was aangedaan. “Je voelde gewoon de pijn. Maar ook de schrik en het geschreeuw daarna. Dat was echt heel heftig", zegt Timmer tegenover Sportnieuws.nl.

Timmer is namens Sportnieuws.nl in Milaan voor de Dromen van Goud-podcast en had speciaal tijd vrijgemaakt om de afdaling van Vonn live te kunnen zien. “Ik wilde deze rit per se zien. Dit is een vrouw die zó’n sportliefhebber is, die nog één keer dat kunstje wilde flikken.” Wat volgde, was een ware nachtmerrie: Vonn ging keihard onderuit en bleef schreeuwend op de piste liggen. Vervolgens werd ze per helikopter afgevoerd.

Blessure speelde grote rol

Volgens Timmer speelde de eerdere blessure van Vonn een enorme rol. Een week eerder ging het al mis met haar knieband. “Dat is niet goed voor je zelfvertrouwen. Je weet niet of je benen het houden, of je erop kunt bouwen. En toch neem je dan alle risico’s.”

Dat Vonn überhaupt aan de start verscheen, verbaasde veel mensen en leverde zowel vooraf als achteraf kritiek op. Onterecht, vindt Timmer. “Dat is de koe in de kont kijken. Dat vind ik goedkoop.” Volgens haar zit het simpelweg in het DNA van echte topsporters. “Als je er alles voor hebt gegeven, dan stap je niet tien dagen voor de Spelen ineens uit.

Update blessure

Inmiddels is duidelijk geworden dat Vonn een breuk in haar onderbeen heeft opgelopen. Dat liet Alex Hödlmoser, de trainer van Vonn, weten in gesprek met SRF. Met de helikopter werd Vonn eerst naar het olympisch ziekenhuis Codivilla in Cortina gebracht. Na een behandeling van ongeveer drie uur werd Vonn overgevlogen naar Treviso voor verder onderzoek. De eerste signalen zijn dus niet goed.

‘Dit zijn de échte sporters’

Timmer is lovend over de mentaliteit van de Amerikaanse ski-icoon. “Er zijn sporters die het doen voor bekendheid, voor een team, voor het reizen. Maar zij is een absolute liefhebber van de sport. Ze wilde gewoon nog één keer kijken: wat zit erin?”

Dat Vonn zelfs met haar blessure doorzette, begrijpt Timmer maar al te goed. “Dan gaat er een spuit in en denk je: alles of niks. Ze had ook nog een trainingsrit gedaan op dezelfde afdaling, dat ging goed. Maar vandaag, toen het er écht om ging, ging het helemaal fout.”

Mentale klap misschien nog groter

De hele wereld keek én huilde mee. “Dit was haar zó gegund,” verzucht Timmer. “Ik denk dat de mentale pijn misschien nog wel zwaarder is dan de fysieke.” Ze hoopt vooral op één ding: “Ik hoop oprecht dat ze hier geen handicap aan overhoudt.”

Wat een prachtig afscheid van een prachtige carrière had moeten worden, eindigde in een drama. “Dit had een mooi einde moeten zijn,” zegt Timmer. “En nu kijkt de hele wereld mee hoe het misgaat. Dat is gewoon pijnlijk.”