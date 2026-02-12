De Oekraïense skeletonner Vladyslav Heraskevych is donderdagochtend keihard gestraft door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Milaan. Hij meldde zich om mee te doen aan het skeletontoernooi op de Winterspelen, maar werd bij aankomst al gediskwalificeerd. De 27-jarige Oekraïner mag nu niet meer meedoen.

Al dagen gaat het over Heraskevych in Milaan. De Oekraïner wil per se met een 'helm der herinnering' rijden tijdens de Olympische Spelen. Zijn grijze helm bevat afbeeldingen van de in de oorlog met Rusland omgekomen atleten die ook op de Spelen hadden willen en kunnen staan. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen dat het IOC dergelijke 'politieke uitingen' verbiedt, wilde Heraskevych niet gehoorzamen en was hij van plan ook tijdens de officiële wedstrijden de helm te dragen. Zelfs IOC-voorzitter Kirsty Coventry barstte in huilen uit toen ze het besluit om Heraskevych te verbannen moest uitleggen.

i IOC-baas Kirsty Coventry in tranen na het bekendmaken van het moeilijke besluit om Vladyslav Heraskevych uit de Olympische Spelen te zetten.

Verboden mee te doen

Omdat de Oekraïener (27) niet wilde gehoorzamen en hij weer dreigde te starten met de helm, besloot het IOC om hem donderdagochtend bij aankomst bij de skeletonbaan mede te delen dat het voor hem verboden is om mee te doen. De afgelopen dagen droeg hij de helm alleen tijdens de trainingen. Het IOC was hem nog tegemoet gekomen door te zeggen dat hij wel een rouwband mocht dragen, maar dat was voor Heraskevych niet genoeg. Hij moest en zou met de helm op rijden. Dat heeft hem nu de kop gekost.

🚨 IOC statement 3/3



Facts:

▪️On 9 February 2026, during the official Men’s Skeleton training heats, the IBSF notified the IOC that Mr Heraskevych wore a helmet featuring images of Ukrainian athletes killed during Russia’s invasion of Ukraine.



▪️On 9 February, the IOC met… — IOC MEDIA (@iocmedia) February 12, 2026

Accreditatie afgepakt

Het IOC meldt dat Heraskevych tot het allerlaatste moment meermaals is gewaarschuwd, zowel schriftelijk als verbaal. Daarna kwam het besluit, gevolgd door een statement. "Vladyslav Heraskevych mag niet meedoen op de Olympische Spelen nadat hij weigerde zich te gedragen naar de regels omtrent uitingen van atleten", begint de uitgebreide verklaring. "Het IOC heeft spijtig genoeg besloten om zijn accreditatie af te pakken, terwijl het IOC heel graag wilde dat meneer Heraskevych mee zou doen."

'We wilden luisteren'

Juist omdat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de vele verloren levens het IOC zo na aan het hart liggen, wilde het IOC er alles aan doen om de skeletonner tegemoet te komen. "We wilden met alle respect luisteren naar zijn wens om zijn landgenoten te eren. Deze zaak gaat niet over zijn boodschap, maar over waar hij die boodschap wilde tonen. Hij was toegestaan om zijn helm te laten zien tijdens alle trainingen en het IOC wilde zelfs faciliteren dat hij meteen na de wedstrijd zijn helm mocht laten zien, maar hij weigerde al deze voorstellen."