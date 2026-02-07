Michelle Dekker (29) start zondag aan haar vierde olympische avontuur met de parallelreuzenslalom in het snowboarden. De Zoetermeerse gaat voor een medaille, maar ze is ook nog met een ander doel gekomen. Dekker wil het snowboarden op de kaart zetten in Nederland.

Om 09:00 uur in de ochtend start zondag de discipline parallelreuzenslalom bij het snowboarden. Aan dat onderdeel doet de Nederlandse Dekker mee. Vier jaar geleden werd de 29-jarige snowboardster nog vierde op dit onderdeel tijdens de Olympische Winterspelen in Peking. Nu gaat Dekker voor een medaille en dat komt niet alleen door die resultaten van vier jaar geleden. Ook haar vorm dit seizoen geeft haar veel zelfvertrouwen.

In januari bereidde Dekker zich op een ideale manier voor door twee keer zilver te pakken tijdens de wereldbekerwedstrijden voor de spelen. Daardoor weet de 29-jarige olympiër dat ze in staat is om het podium te halen in Noord-Italië. "Daar gaan we voor", vertelt Dekker tegenover De Telegraaf. Echter is de concurrentie wel moordend. Zo doet de dertigjarige Ester Ledecka weer mee. Zij presteerde in 2018 iets wat voor onmogelijk werd geacht: een medaille op een skionderdeel en op een snowboardonderdeel tijdens dezelfde Olympische Spelen.

Snowboarden op de kaart zetten

Echter is Dekker niet alleen met een medailledoel naar de spelen gekomen. Ze wil ook dat het snowboarden in Nederland een gangbaardere sport wordt. "Onze evenementen zijn vaak niet te zien. Als je die wilt volgen, moet je dat via een Oostenrijks kanaal doen", zo vertelt ze bijvoorbeeld over de mogelijkheden tot volgen van het snowboarden. Dekker wil 'iets moois neerzetten' in Livigno, iets waardoor de sport meer bekendheid krijgt in Nederland.

Anonimiteit

Zo geeft Dekker het voorbeeld dat ze in Nederland zelden tot nooit wordt herkend. Al denkt ze niet dat dat per se te maken heeft met het feit dat de sport op niet veel plekken te zien is. "Veel mensen weten niet hoe ik eruitzie als ik op straat loop, want ik heb tijdens het ’boarden’ altijd een helm en een bril op", zo vertelt Dekker over haar bekendheid.