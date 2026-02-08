De tweede dag van de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo is goed begonnen voor Nederland. In de parallelreuzenslalom maakte Michelle Dekker een sterke indruk door zich na twee solide runs te plaatsen voor de volgende ronde. De 29-jarige snowboardster blijft daarmee volop in de race op het olympische toneel.

Dekker begon de kwalificatie met een stabiele eerste run, waarin ze zich direct in de subtop nestelde. Met een zevende tijd na haar eerste afdaling hield ze zichzelf uitstekend in positie. Omdat in de parallelreuzenslalom de tijden van twee runs worden opgeteld, wist ze dat een foutloze tweede run cruciaal zou zijn om bij de beste zestien te eindigen.

Michelle Dekker maakt indruk

Die tweede run leverde precies dat op. Dekker bleef rustig, hield haar lijnen strak en klokte samen met haar eerste run een totaaltijd van 1.33,63. Daarmee stond ze lange tijd zelfs op een voorlopige derde plaats. Na afloop van de kwalificatie zakte ze nog iets weg, maar haar plek bij de beste zestien kwam geen moment serieus in gevaar. Uiteindelijk sloot Dekker de kwalificatie af als achtste.

Zoals verwacht was Ester Ledecká opnieuw de grote maatstaf. De Tsjechische topfavoriete noteerde met 1.30,79 de snelste totaaltijd en eindigde overtuigend als eerste in de kwalificatieronde. In de knock-outfase is het voor Dekker gunstig dat ze Ledecká voorlopig kan ontwijken.

