Vlak voor de Olympische Spelen is een voormalig topatleet opgepakt. De Canadese Ryan Wedding is in Mexico in de boeien geslagen, meldt de FBI. De oud-snowboarder werd al een tijdlang gezocht vanwege zijn gruweldaden.

De 44-jarige Wedding wordt ervan beschuldigd een drugshandelnetwerk te hebben geleid. Volgens de autoriteiten heeft hij meerdere moorden geregisseerd om de drugsmisdrijven te bevorderen. De Canadees stond op de lijst van de tien meest gezochte criminelen van de FBI. Autoriteiten hadden een beloning van 15 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die zou leiden tot zijn arrestatie en veroordeling.

De arrestatie werd ook groots aangekondigd door FBI-directeur Kash Patel. "Ryan James Wedding werd gisterenavond (donderdag, red.) in Mexico gearresteerd. Hij wordt per FBI-transportvliegtuig van Mexico naar de VS overgebracht om voor de rechter te verschijnen", aldus Patel op X. "Dit is een belangrijke dag voor een veiliger Noord-Amerika en de wereld."

Van olympiër naar drugsbaron

Wedding vertegenwoordigde zijn thuisland Canada op de Olympische Winterspelen van 2002 in Salt Lake City. Op de reuzenslalom kwam hij niet verder dan een 24e plek. Pas toen Wedding het ene witte poeder verruilde voor het andere werd hij een grote speler. Zo groot zelfs, dat de FBI hem vergeleek met de beruchte Pablo Escobar.

Thanks to President Trump’s leadership and commitment to global law enforcement - as of this morning, the DOJ/FBI officially apprehended our SIXTH Top Ten Most Wanted Fugitive within the last year. Thank you to @AGPamBondi for her relentless pursuit of justice, the US Attorney’s… pic.twitter.com/fnSP4IXQRI — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 23, 2026

In 2024 werd hij aangeklaagd voor het leiden van een drugsbende die vrachtwagens gebruikte om cocaïne te vervoeren tussen Colombia, Mexico, Zuid-Californië en Canada. Wedding verzon schuilnamen als El Jefe, Public Enemy en James Conrad Kin om uit de handen van de autoriteiten te blijven.

Koelbloedige dood

Afgelopen november werd bekend dat Wedding een Colombiaanse getuige had laten ombrengen. De Canadees plaatste een foto van der persoon op een website genaamd 'The Dirty News', zodat deze kon worden omgelegd. De getuige werd in januari naar een restaurant in het Colombiaanse Medellín gevolgd en door een schot in het hoofd gedood.