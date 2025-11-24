In Rusland staat men maandag stil bij het overlijden van Nikita Simonjan. De voormalige spits en voetbalicoon werd 99 jaar en was tot zijn dood de oudste nog levende olympisch kampioen ter wereld. Die eretitel gaat nu door naar een Hongaar.

Simonjan geldt als een van de grootste voetballers die Rusland ooit voortbracht. De spits maakte furore bij Spartak Moskou, waar hij met 160 doelpunten nog altijd clubtopscorer aller tijden is. Hij werd driemaal landskampioen en groeide uit tot een nationale held. Na zijn spelersloopbaan stond hij maar liefst twaalf jaar aan het roer bij Spartak en diende hij later ook als bondscoach van de Sovjet-Unie. Daarna bekleedde hij jarenlang een hoge functie bij de Russische bond.

Voetbalicoon overleden

Zijn grootste internationale succes behaalde Simonjan op de Olympische Spelen van Melbourne in 1956. Hij veroverde daar goud met het voetbalelftal, samen met onder anderen legendarisch doelman Lev Yashin. Een bijzondere prestatie waar hij tot op late leeftijd trots op bleef.

Op 12 oktober vierde hij nog zijn 99e verjaardag, kort nadat hij de titel van oudste olympisch kampioen had 'geërfd' door het overlijden van de Franse wielrenner Charles Coste.

Hongaren spannen de kroon

Lang heeft Simonjan niet van zijn status als oudste levende olympisch kampioen kunnen genieten. Volgens de Russische bond werd hij donderdag onwel en werd hij in het ziekenhuis opgenomen, waar hij zondag overleed. Met zijn overlijden gaat de eretitel door naar de Hongaar Gábor Benedek, die op zijn 98ste nog steeds tot de olympische grootheden behoort.

Benedek, geboren op 23 maart 1927 en daarmee 98 jaar oud, won tijdens de Olympische Spelen van Helsinki in 1952 goud met het moderne vijfkampteam. Om de oudste olympisch kampioen aller tijden te worden moet Benedek nog wat jaartjes mee. De oudste olympisch kampioen aller tijden was ook een Hongaarse, namelijk Ágnes Keleti. De vijfvoudig olympisch turnkampioene overleed dit jaar op 2 januari, een week voor haar 104e verjaardag.