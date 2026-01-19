Het schaatsen en het shorttrack mag dan misschien de aandacht stelen van Nederland tijdens de Olympische Spelen in Milaan in februari, er doen ook nog landgenoten mee op andere onderdelen dan het ijs. Vlak voor de deadline is Romy van Vreden toegevoegd aan TeamNL.

Freestyle-snowboardster Romy van Vreden heeft aan de kwalificatie-eisen voldaan voor de Olympische Spelen in Milaan van volgende maand. Dat hebben NOC*NSF en de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) bevestigd aan het ANP. Van Vreden is actief op de onderdelen slopestyle en big air, de kwalificatie voor die onderdelen is gebundeld.

Nipt aan de eisen voldaan

De 20-jarige Van Vreden is op de geschoonde ranglijst van de internationale skibond FIS op de twintigste plaats geëindigd, en voldoet daarmee nipt aan zowel de internationale als de nationale eis voor kwalificatie. De NSkiV moet haar nog wel officieel voordragen bij NOC*NSF. De sportkoepel maakt dinsdag de definitieve ploeg voor Milaan bekend op basis van de voordrachten.

Plek in gevaar

Het had nog heel wat voeten in de aarde voor Van Vreden om er bij te zijn in Milaan volgende maand. Vorig seizoen brak ze door met onder meer een twaalfde plek op het WK en een achtste plaats tijdens een wereldbeker. Dit seizoen kwam ze 'maar' tijdens twee World Cups in actie en kwam haar plaats voor de Olympische Spelen ineens in gevaar. Ze moest door het missen van de nationale eisen in de top-20 van de wereld staan na dit seizoen en ze stond na afgelopen weekend 21ste.

Meer niet-ijssporters

Maar omdat liefst vijf Japanse vrouwen boven haar stonden en die niet allemaal naar de Spelen kunnen, steeg Van Vreden naar plek 20 en voldoet ze precies aan de laagst mogelijke eis om naar de Spelen te mogen. Van Vreden is niet de enige niet-ijssporter die naar Milaan mag. Ook bobsleeërs Jelen Franjic en Dave Wesselink zijn er met de tweemansbob mee. Net als Michelle Dekker (parallelreuzenslalom), Melissa Peperkamp (slopestyle/big air) en Kimberley Bos (skeleton).