Snowboardster Michelle Dekker (28) is als tweede geëindigd op het onderdeel parallelslalom bij de wereldbekerwedstrijd in Bad Gastein. De Nederlandse zag alleen de Italiaanse Lucia Dalmasso voor zich eindigen. Aleksandra Krol-Walas uit Polen eindigde als derde.

Na een uitglijder tijdens de finale moest Dekker het goud laten aan de Italiaanse winnares op het niet-olympische onderdeel. Haar zilveren medaille is de elfde prijs die de Nederlandse snowboardster in de wacht sleept tijdens een wereldbekerwedstrijd. In totaal won ze een keer goud, vijf keer zilver en vijf keer brons.

Tijdens de kwalificatie zette Dekker de snelste tijd neer. Vervolgens versloeg ze Flurina Neva Bätschi, Iris Pflum en Aleksandra Krol-Walas. Tot nu toe wist ze haar stempel nog niet echt te drukken tijdens de wereldbekerwedstrijden dit seizoen; ze kwam twee keer niet verder dan de kwartfinales en eindigde vier keer in de achtste finales.

Olympische Winterspelen

Dekker won vorig jaar bij de WK in het Zwitserse Engadin brons op de parallelslalom. Bijna vier jaar geleden eindigde de Zoetermeerse tijdens de Olympische Spelen van Beijing als vierde op de parallelreuzenslalom. In februari komt ze op dat onderdeel opnieuw in actie tijdens de Olympische Winterspelen.

Teleurstelling voor Alpineskieste Kiara Derks

Alpineskiester Kiara Derks slaagde er bij de wereldbeker in Flachau niet in om te voldoen aan de kwalificatie-eis voor de Spelen. Zij moest vóór 19 januari binnen de top 30 eindigen in wereldbekerverband, maar dat lukte haar niet. De Almeerse viel op de slalom in Flachau uit in de eerste run. Eerder eindigde ze bij wereldbekers in Courchevel, Semmering en Kranjska Gora ook al buiten de top 30. Derks werd vorig jaar nog 26e op de WK.