Irene Schouten pakte tijdens de vorige Olympische Winterspelen drie gouden medailles en ook deze keer is weer van van de partij, maar dan wel in een hele andere rol. De voormalig topschaatsster is als analist afgereisd naar Milaan en ontving daar woensdag bijzonder bezoek.

Schouten begon deze Spelen nog als regerend olympisch kampioene op drie afstanden, want in 2022 was ze beste op de 3000 meter, 5000 meter en de mass start. Twee jaar geleden zette de topschaatsster echter plotseling een punt achter haar loopbaan en dus verdedigt ze haar titels in Milaan niet.

Toch is Schouten er wel bij Italië, want namens de NOS verzorgt ze analyses bij de olympische schaatswedstrijden op deze Winterspelen. Waar ze als schaatsster tijdens een toernooi altijd volledig gefocust was op haar volgende wedstrijd is er in haar huidige rol natuurlijjk veel meer tijd voor ontspanning.

Schouten lijkt dan ook enorm te genieten van haar aanwezigheid in Milaan en woensdag had ze daar nog een extra reden voor, want toen ontving ze een wel heel bijzondere gast. 'Leukste bezoek', schrijft ze bij een foto waarop ze haar zoontje Dirk te drinken geeft. Schouten beviel in december 2024 van haar kindje.

5000 meter

Schouten zal donderdag overigens op één van de afstanden een opvolgster gaan krijgen, want dan wordt de 5000 meter in Milaan gereden. Mogelijk treedt Francesca Lollobrigida dan in haar voetsporen door net als Schouten de twee langste afstanden te winnen op de Spelen. De Italiaanse was zaterdag al de beste op de 3000 meter en is de regerend wereldkampioene op de 5000 meter. Namens Nederland zijn Merel Conijn en Bente Kerkhoff van de partij.