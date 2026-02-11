Een bronzen medaille op de Winterspelen heeft zelden zoveel stof doen opwaaien als bij Sturla Holm Laegreid. De Noor won op de langeafstandsbiatlon brons en bekende daarna live op televisie dat hij was vreemdgegaan met een ander, terwijl zijn vriendin thuis zat. Die onthulling komt hem op nogal wat kritiek te staan uit binnen- en buitenland.

Waar de Zweedse winnaar van het goud (Johan-Olav Botn) vooral lof krijgt van voormalig topsporter Petter Northug, geeft hij Laegreid onder uit de pan. "Zijn teamgenoot kiest ervoor om zich te concentreren op met wie hij wel en niet seks heeft gehad - het lijkt wel een scène uit Ex on the Beach", schrijft hij op X (voormalig Twitter).

'Nog nooit zo'n interview gezien'

Voormalig langlaufster Therese Johaug snapt er echt helemaal niks van dat hij uitgerekend dit moment koos om zijn bekentenis te doen. "Ik heb nog nooit zo'n interview gezien. Dit is echt het verkeerde moment en de verkeerde plek om dit ter sprake te brengen", zei ze bij de zender NRK. Biatlonicoon Johannes Thingnes Bö gaf ook zijn mening. "Het was heel verrassend. We zagen daar een man staan ​​die duidelijk spijt had."

'Overduidelijk helemaal verkeerd'

Ook hij snapt niks van de timing van de Noorse topatleet. "Het tijdstip, de plaats en de timing waren overduidelijk helemaal verkeerd. Tegelijkertijd kennen we Sturla als een emotioneel persoon. Dit heeft hem de laatste tijd duidelijk erg geraakt."

'Beetje egoïstisch'

Zelf kwam Lagreid een paar uur na zijn veelbesproken interview ook nog terug op zijn woorden en tranen. Hij zei volgens onder meer Sky Sports dat hij waarschijnlijk niet in de juiste state of mind zat tijdens het interview na de race. "Misschien was het te egoïstisch van mezelf om dat interview te geven. Ik weet het niet, ik ben een beetje... ik weet het niet... ik ben niet helemaal erbij mentaal gezien. We zullen zien wat er gebeurt."