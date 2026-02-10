Een olympische medaille staat normaal gesproken symbool voor trots en euforie, maar bij Sturla Holm Laegreid kreeg het podium in Milaan een totaal andere lading. De Noor pakte op de 20 kilometer individueel zijn eerste olympische medaille, maar zorgde direct na afloop voor complete verbazing met een openhartige onthulling op live televisie.

Laegreid eindigde als derde achter zijn landgenoot Johan-Olav Botn, die verrassend het goud pakte, en de Fransman Eric Perrot. Sportief gezien was het een enorme mijlpaal voor de Noor, maar in het interview direct na afloop ging het al snel over iets heel anders dan biatlon.

Opvallende onthulling

Zichtbaar geëmotioneerd vertelde Laegreid dat hij vlak voor de Olympische Winterspelen een misstap heeft begaan. De Noor gaf toe dat hij vreemd was gegaan. Met tranen in zijn ogen sprak hij openlijk over zijn privéleven en de impact die die keuze op hem had gehad. "Het is de ergste week van mijn leven geweest", zei hij snikkend, terwijl heel Noorwegen live meekeek.

Volgens Laegreid had die bekentenis een enorme weerslag op alles wat hij deed in de aanloop naar de Spelen. "Zes maanden geleden ontmoette ik de liefde van mijn leven", vertelde hij. "Drie maanden later maakte ik mijn grootste fout van mijn leven. Ik ging vreemd en heb het haar een week geleden verteld."

'Ik wou dat ik dit moment met haar kon delen'

De biatleet gaf aan dat sport daardoor naar de achtergrond was verdwenen. "Ik heb ooit goud gewonnen en mensen zullen me misschien met andere ogen bekijken", zei de 28-jarige Noor. "Maar ik heb alleen oog voor haar. Sport is de laatste tijd wat op de achtergrond geraakt."

Dat hij juist op het olympische podium met dit verhaal naar buiten kwam, was geen bewuste keuze, zo leek hij te benadrukken. "Ik wou dat ik dit moment met haar kon delen", sprak hij, zichtbaar aangeslagen. "Dit is niet hoe ik had gehoopt dat deze week zou verlopen."

Olympisch kampioen eert overleden ploeggenoot én vriend

De race zelf kende een bijzonder verloop en eindigde in een emotionele overwinning voor Johan-Olav Botn. De 20 kilometer individueel werd vooraf als open ingeschat, maar Botn groeide gedurende de wedstrijd steeds verder naar de hoofdrol. Met vier foutloze schietbeurten hield hij stand onder hoge druk en wist hij in het slot de snelle Fransman Eric Perrot net achter zich te houden. Laegreid eindigde uiteindelijk op flinke afstand als derde.

Voor Botn kreeg het goud een extra emotionele betekenis. Direct na de finish wees hij naar de hemel, als eerbetoon aan zijn overleden ploeggenoot en vriend Sivert Guttorm Bakken. Die vond hij afgelopen december levenloos op een hotelkamer tijdens een trainingskamp, een gebeurtenis die diepe sporen naliet. Na een zware periode en meerdere gemiste wereldbekers slaagde Botn er in Milaan in om juist op het grootste podium zijn comeback te bekronen, in de geest van zijn overleden ploeggenoot.