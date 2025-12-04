De Indiase Sarwagya Singh Kushwaha heeft een historische sportprestatie geleverd. De peuter is met drie jaar, zeven maanden en twintig dagen de jongste schaakspeler ooit die een FIDE-score krijgt.

Die ranking geeft de sterkte van schaakspelers aan. Om zijn FIDE-score te krijgen moest Singh Kushwaha minstens één speler verslaan die al op de ranlijst staat. De 3-jarige heeft een FIDE-score van 1572 behaald. Dat komt overeen met een gevorderde, bovengemiddeld goede schaakspeler.

Singh Kushwaha heeft met het behalen van een FIDE-score een record gebroken en is nu de jongste speler ooit in de ranking. Hij brak het eerdere leeftijdsrecord van zijn landgenoot Anish Sarkar in november. Die was destijds drie jaar, acht maanden en negentien dagen oud.

Sarwagya nam deel aan het rankingtoernooi 24th RCC Rapid Rated Cup. Hij won van een tegenstander met een score van 1559.

Trots

Zijn familie en coach zijn vol trots. Zijn vader noemt de prestatie 'een zaak van grote eer en trots'. "We hopen dat hij een schaakgrootmeester wordt.”

