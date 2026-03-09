Tijdens een speciale uitzending van Ronda op Ziggo Sport, gemaakt ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, kwamen opvallende verhalen uit de vrouwensport voorbij. In de talkshow werd duidelijk dat ongelijkheid in de topsport anno 2026 nog altijd bestaat. Zo deelde handbalicoon Tess Lieder-Wester een opmerkelijke clausule uit haar contract, die voor zichtbaar ongeloof zorgde aan tafel.

Het gesprek ging al snel over contracten in de vrouwensport. Volgens voormalig tophockeyster Fatima Moreira de Melo is daar nog altijd veel winst te behalen. "En de contracten moeten nog een beetje veranderen daar", merkte ze op, waarna er gelach ontstond aan tafel.

'Dat kan echt niet'

Presentatrice Kim Lammers vroeg vervolgens aan Lieder-Wester hoe dat in het buitenland geregeld was. De voormalig keepster speelde een periode in Roemenië en kreeg daar te maken met opvallende randzaken in haar contract. "Ik had op de laatste pagina een soort addendum met een heel aantal regels die in Europa er nooit doorheen zouden komen."

Zo stond er bijvoorbeeld dat gewichtstoename directe gevolgen kon hebben voor haar salaris. "Als je zoveel kilo aankomt, gaat er zoveel procent van je salaris af", vertelde Lieder-Wester. Voormalig topwielrenster Leontien van Moorsel reageerde direct geschrokken: "Dat kan niet. Dat kan echt niet."

'Dan is je contract niet meer geldig'

Het bleef niet bij die ene clausule. Lieder-Wester vertelde dat er nog strengere regels in haar contract stonden. "Ik ben daar toen zwanger geraakt. In het contract stond heel duidelijk dat als er iets gebeurt buiten het handballen waardoor je niet meer kan spelen – daar valt zwangerschap ook onder – dat je contract vanaf dat moment niet meer geldig is."

Ook recordinternational van de Oranje Leeuwinnen Sherida Spitse keek verbaasd op. "Dus als je als vrouw een relatie hebt en je raakt zwanger, dan kun je dus niet meer terugkomen? Dan is het contract gewoon weg?" Volgens Lieder-Wester ligt het iets genuanceerder, maar de gevolgen blijven groot. "Je kunt wel terugkomen, maar pas als je weer een nieuw contract verdient."

De Melo kon haar ongeloof nauwelijks verbergen. "Als je zwanger bent ben je ook al meteen een groot deel van je salaris kwijt", zei ze lachend, maar vol verbazing. Volgens Lieder-Wester zorgt dat ervoor dat veel speelsters moeilijke keuzes moeten maken. "Je ziet daar heel duidelijk dat vrouwen kiezen om geen kind te krijgen tijdens hun carrière, of ze staan binnen twee weken weer op het veld. Dan zeggen ze: ik moet door, want dan heb ik weer een contract en een inkomen."

Tess Lieder-Wester

Lieder-Wester beëindigde in 2025 haar carrière als topsporter. De voormalig keepster van het Nederlands handbalteam groeide in de afgelopen jaren uit tot één van de bekendste gezichten van het Nederlandse handbal.

Ze werd in 2019 wereldkampioen met Oranje en speelde jarenlang op het hoogste niveau in binnen- en buitenland. In haar privéleven vormt ze een gezin met oud-profvoetballer Mart Lieder, met wie ze sinds 2017 een relatie heeft. Samen kregen zij in 2022 dochter Flo.