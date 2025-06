Ze kan nog nauwelijks bevatten wat ze heeft gedaan. De 31-jarige Denise Anna Venghaus werd bekend door een televisieprogramma en heeft liefst 140.000 volgers. Die genoten massaal mee van een bijzondere sportprestatie van onze landgenote.

Venghaus verscheen namelijk in Chicago voor het WK hyrox. Die nieuwe sporthype is enorm in opkomst en kan op steeds meer aandacht rekenen. Naar eigen zeggen had Venghaus, die ook al op de cover van Women's Health stond, vijf jaar lang helemaal niets met de sport. "Ik heb nu gewoon aan een WK meegedaan", analyseert ze in gesprek met het Algemeen Dagblad.

En hoe: ze greep meteen een record. Samen met haar partner Anne Stellaard belandde ze in een persoonlijk record op het podium. Het duo boekte een knappe tweede positie in de Verenigde Staten.

Emotioneel na de finish

Ze geeft eerlijk toe dat ze behoorlijk emotioneel was toen ze zag dat ze een persoonlijk record had neergezet. "Het was heel dubbel. Je bent trots op wat je hebt bereikt, maar het was ineens klaar. Al die maanden trainen hebben geleid tot dit moment. Het is één van de gaafste dingen die ik ooit heb gedaan."

Ze heeft nu de smaak behoorlijk te pakken. En dat terwijl ze altijd het idee had na het WK er mee op te houden. "Maar ik kan er nu echt niet mee stoppen. Ik wil ooit nog een pro-reace in mijn eentje doen."

Teleurstelling voor Erben Wennemars

Wie ook op het WK hyrox was, was schaatslegende Erben Wennemars. Qua resultaat had hij er meer van verwacht, maar naar eigen zeggen was het een bijzonder zware race. Vooral bij het onderdeel wall balls, waarbij je vanuit een squatpositie omhoog moet komen en zware ballen omhoog moet gooien, ging het mis. "Ik heb 250 ballen gegooid. De ballen waren heel zwaar. Ik kon gewoon niet meer. Ze raakten het target niet", aldus de 49-jarige oud-topschaatser.

Hij werd tijdens het WK gesteund door zijn zoon Niels, die ook mee naar Amerika was afgereisd. Daarnaast schonk ook Joep aandacht aan zijn vader door te laten weten hoe trots hij op hem is.