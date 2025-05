Dit zijn de verrassende sportliefdes van Paus Leo XIV: 'Heb weinig kans om te spelen'

De nieuwe paus is een Amerikaan. Robert Francis Prevost, geboren in Chicago, werd gekozen tot de 267e paus onder de naam Leo XIV. Sportliefhebbers speculeren erop los welke sportploegen de paus steunt.

Het is niet ongebruikelijk dat een paus een sportliefhebber is. De overleden Paus Franciscus was een groot voetbalfan en een fervent supporter van San Lorenzo, een van de oudste clubs in Argentinië. De Argentijn bleef zelfs tijdens zijn ambtsperiode de club steunen. Het team bezocht twee keer het Vaticaan.

Sport en het Vaticaan is dus niet eens zo'n gekke combinatie. Paus Robert Prevost komt uit het sportgekke Amerika en heeft naar verluidt ook liefde voor de sport.

Amateurtennisser

Het is bekend dat de nieuwe paus in ieder geval één sport heeft beoefend. Hij blijkt een liefde voor tennis te hebben. "Ik beschouw mezelf als een tennisliefhebber, een amateurspeler, en ik ben een grote fan van Carlos Alcaraz. Sinds ik Peru heb verlaten, heb ik weinig kans gehad om te spelen, dus ik kijk ernaar uit om terug de baan op te stappen", zei hij in een eerder interview.

Alsof het zo had moeten zijn werd de tenniswedstrijd tussen de Italiaan Fabio Fognini en Jacob Fearnly op het masterstoernooi van Rome verstoord met de aankondiging van de nieuwe paus.

Honkbalteam

De Amerikaanse sportmedia speculeren over de favoriete sportploegen van de paus. De meest waarschijnlijke kandidaat is het basketbalteam van Villanova University. Prevost is afgestudeerd aan Villanova en deelde een bericht op Twitter om de overwinning van het herenteam in het nationale kampioenschap van 2016 te vieren.

Trots deelde honkbalteam Chicago Cubs dat de nieuwe paus fan zou zijn van het MLB-team. Hij is namelijk geboren in Chicago. Maar niets blijkt minder waar. Zijn broer vertelde aan WGN News dat hij "nooit, nooit een Cubs-fan" is geweest. De paus schijnt "altijd voor de White Sox te zijn geweest". Hun moeder was volgens zijn broer een Cubs-fan en hun vader een Cardinals-fan.