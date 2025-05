Carlos Alcaraz 'superblij' met terugkeer Jannik Sinner na dopingschorsing: 'Geweldig voor het tennis'

Toptennisser Carlos Alcaraz is blij met de terugkeer van zijn concurrent Jannik Sinner. Na een lange dopingschorsing komt de Italiaan weer voor het eerst in actie op het masterstoernooi in Rome. "Ik hoop dat we elkaar treffen in de finale."

Alcaraz (22, nummer 3 van de wereld) maakt zich op voor zijn debuut op het Masters 1000-toernooi van Rome. Hoewel hij het gelijknamige toernooi in Madrid miste vanwege een blessure aan zijn linkervoet, verklaarde de Spanjaard dat hij volledig hersteld is en vol vertrouwen is over zijn huidige niveau. De terugkeer van Sinner maakt deze twee weken in Rome extra speciaal.

"Ik ben superblij dat hij er weer bij is," zei een breed glimlachende Alcaraz. "Het is drie maanden geleden. Het was ongetwijfeld zwaar voor hem en het heeft enorm lang geduurd. Maar ik denk dat er geen betere plek is voor hem om terug te keren dan hier, in zijn thuisland, in Rome."

Finale

"Het is geweldig voor mij, voor het tennis, voor de fans dat hij er weer bij is en weer een toernooi kan spelen", vervolgt hij. We zitten in verschillende helften van het schema. Hopelijk zie ik hem in de finale. Maar nogmaals, ik ben heel blij hem en zijn team weer te zien. Ik kijk ernaar uit hem weer te zien spelen."

Ondanks aanhoudende zorgen over zijn gezondheid na zijn opgave in Madrid, stelde Alcaraz zijn fans gerust. "Vorig jaar was het nog lastiger," zei hij. De beslissing om zich terug te trekken was dit keer vooral uit voorzorg genomen. "Ik heb goede toernooien gespeeld, Monte Carlo, Barcelona, goede wedstrijden. Daarna heb ik even rust genomen. Ik probeer gewoon te herstellen van mijn blessure, waar ik me helemaal geen zorgen over maak. Dus nu heb ik er vertrouwen in. De trainingen gingen goed. Ik ben enthousiast om aan het toernooi te beginnen. Ik denk dat mijn niveau goed is," verzekerde hij tijdens de persconferentie voorafgaand aan het toernooi.

Alcaraz begint zijn campagne in Rome vrijdag tegen de Serviër Dusan Lajovic (34, nummer 131 ATP), die uit de kwalificaties komt. In zijn enige eerdere optreden op het Foro Italico, in 2023, werd de Spanjaard verrassend in de derde ronde verslagen door de Hongaar Fabian Marozsan.