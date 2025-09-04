Hij is allang gestopt met zijn profcarrière, maar Erben Wennemars zorgt nog altijd voor topprestaties. De ex-schaatser (49) is bloedfanatiek en gaat geregeld nog flink tekeer. Twee voormalig olympisch kampioenen keken met verbazing naar de verrichtingen van Wennemars.

In de Sportnieuws.nl-podcast EN door met Ellen en Naomi praten voormalig hockeygrootheden Naomi van As en Ellen Hoog over koffieverslaving. Het is voor Van As een mooi bruggetje naar een onderwerp dat ze wil bespreken. "We gaan nog even door over verslavingen. Heb jij Erben Wennemars aan het werk gezien voor Hyrox?"

WK in Chicago

Voor de mensen die geen idee hebben wat Hyrox is: dat is een fitnesscompetitie waarin hardlopen wordt gecombineerd met acht krachtoefeningen. Je loopt elke keer een kilometer en moet vervolgens in een bepaalde volgorde de oefeningen correct uitvoeren. De bijzonder populaire trend is geliefd bij velen, waaronder Wennemars. Hij deed onlangs mee aan het WK in Chicago en zag onlangs samen met zijn zoon Niels flink af.

Wennemars kent geen grenzen

"Die man kent ook geen grenzen", vindt Van As. "Die is gewoon sportverslaafd. Maar die gaat... Die gaat gewoon elke training door het geluid. Tong op het gras." Beide ex-hockeysters kunnen bijna niet geloven dat hij al bijna vijftig wordt.

Zonen zijn ook bloedfanatiek

Hoog vindt het mooi dat de zonen van Erben (Niels en topschaatser Joep) ook zo fanatiek kunnen zijn. "Die sportverslaving en idioterie heeft hij ook meegegeven aan zijn zoons. Je hebt Joep, vorig jaar wereldkampioen, topschaatser. Maar je hebt ook Niels en die is ook volle bak hyrox aan het trainen. Die kan ook geen minuut stilzitten. Grappig, dat is echt wel leuk."

Het fanatisme zit in de familie, concluderen de twee. "Daar hebben wij op zich geen last van", vertelt Van As. Hoog sluit zich daar lachend bij aan. "Erben, laat ons met rust."

Voormalig tophockeysters en vriendinnen Naomi van As en Ellen Hoog nemen elke maandag de week door voor Sportnieuws.nl. Dit keer bespreken ze onder meer de Grand Prix van Zandvoort, de relletjes op de US Open en natuurlijk het laatste voetbalnieuws. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de verslaving van Erben Wennemars. Beluister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.