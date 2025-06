Een kwart van de Nederlandse topsporters voelt zich onveilig en maakt nog steeds grensoverschrijdend gedrag mee, blijkt uit onderzoek. Daarin kwamen ook ernstige zaken aan het licht. Het is een harde cultuur, waarin roddelen en verbaal geweld het vaakst voorkomen.

Een kwart van de Nederlandse topsporters heeft aangegeven zich niet veilig te voelen. "Ze hebben wat meegemaakt wat ernstig of minder ernstig is, maar wel als ongewenst gedrag wordt ervaren", zei onderzoeker Marjan Olfers bij de presentatie van het onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland.

Roddelen en verbaal geweld komen het vaakst voor, maar volgens Olfers komt er ook nog discriminatie voor en seksueel geweld. "Relatief gezien valt dat heel erg mee en meestal is het verbaal van karakter, maar er zijn dus nog altijd topsporters die het zwaar hebben."

Mentale problemen

Een op de vijf topsporters voelt zich mentaal niet gezond. Dat percentage komt overeen met de hele bevolking, maar de onderzoekers zijn toch geschrokken van het feit dat veel topsporters zich niet welkom voelen en niet de hechtheid van een groep ervaren.

"De constante druk om te presteren en moeilijk kunnen omgaan met de momenten dat selecties worden bekendgemaakt, zijn oorzaken", aldus medeonderzoeker Anton van Wijk. Een gevolg van die mentale problemen uit zich volgens Olfers in gemiddeld genomen veel slaapproblemen bij topsporters.

Discriminatie

Het heeft Olfers aangegrepen dat er nog zoveel sporters zijn die zich gediscrimineerd voelen. "Als we willen groeien als sportnatie, moeten we daar wat mee. Sporters moeten welkom zijn in de sport en die hechtheid voelen."

Harde cultuur

De Nederlandse topsportcultuur is ook hard, zegt Van Wijk. "De sporters zijn hard voor zichzelf. Ze verzwijgen blessures en willen niet bekendstaan als een watje, zeker niet bij medesporters. Ze willen niet laten zien dat ze niet lekker in hun vel zitten en een pijntje voelen."