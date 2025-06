Het is een bijzondere dag voor Irene Schouten. De voormalig topschaatsster staat op Instagram uitgebreid stil bij een gebeurtenis die heel belangrijk voor haar en haar partner Dirkjan Mak is geweest. Haar vele volgers laten dan ook volop van zich horen.

Het is vandaag (woensdag 18 juni) namelijk de trouwdag van Schouten en Mak. In 2022 trouwde het stel. Dat was enkele maanden nadat Schouten haar meest succesvolle sportieve periode kende. Aan het begin van 2022 won ze namelijk drie gouden medailles op de Olympische Winterspelen. Toen zegevierde ze op de 3000 en 5000 meter en de mass start.

Later dat jaar was er dus de feestlijke bruiloft. Een mooi moment voor het stel en daar staat Schouten natuurlijk maar wat graag bij stil. Ook haar volgers smullen er zichtbaar van. Ze wordt in de comments namelijk overladen met hartjes en lovende reacties.

Samen met Dirkjan is Schouten inmiddels trotse ouder van een zoontje. Eind vorig jaar werd hun Dirk geboren. Enkele maanden later verscheen Schouten verrassend genoeg weer op de ijsbaan voor een marathonwedstrijd. Het resulteerde uiteindelijk ook in het afscheid bij haar werkgever Team AH Zaanlander.

Geen marathonploeg vanwege zoontje

Het leek er lange tijd op dat Schouten een nieuwe marathonploeg zou opzetten. Daar was ze maandenlang ook fanatiek mee bezig, maar dat project heeft ze moeten stopzeten. Dat heeft te maken met de gezondheid van Dirk. "Alle aandacht die ik heb wel ik aan thuis geven en daarbij lukt het me niet om me 100% in te zetten om te trainen en ambities van de ploeg waar te maken."

Nieuwe project

Toch heeft de drievoudig olympisch kampioene een nieuwe sportieve uitdaging gevonden. Ze lanceert een zogeheten RFRMR: een innovatieve reformer pilates-formule gericht op kracht, flexibiliteit en blessurepreventie. Reformer pilates is wereldwijd in opkomst. Voor Schouten hielp het na haar zwangerschap enorm. "Ik geloof in de kracht van deze methode en met RFRMR willen we die toegankelijk maken voor een breed publiek."