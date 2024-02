Pas 15 jaar en nu al de beste squasher van Nederland: Renske Huntelaar

De pas 15-jarige Renske Huntelaar heeft in Amsterdam de nationale squashtitel bij de senioren veroverd. In de vrouwenfinale won ze van Tessa ter Sluis: 11-7 11-6 2-11 11-7.

Huntelaar had zaterdag al vriend en vijand verrast met de uitschakeling van Fleur Maas. Zij was de beste van Nederland in 2022 en 2023. Ter Sluis was de winnares in 2017, maar Huntelaar had daar geen boodschap aan.

Bij de mannen ging de eindzege voor de achtste keer op rij naar Piëdro Schweertman. De 40-jarige Zeeuw was te sterk voor de 19-jarige Sam Gerrits: 11-5 8-11 11-8 11-7.