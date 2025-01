SV Spakenburg werd afgelopen zaterdag kampioen van de Tweede Divisie. In de lastige uitwedstrijd bij GVVV werd met 2-3 gewonnen. Na het puntenverlies van directe concurrent De Treffers was de titel een feit. De ontlading was gigantisch na de intense wedstrijd, zo bevestigt Spakenburg-trainer Chris de Graaf.