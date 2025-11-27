Een bijzondere documentaire maakt al een paar maanden de tongen los. In 'aka Charlie Sheen' wordt de Amerikaanse legendarische acteur Charlie Sheen op de voet gevolgd en geeft hij zich bloot, ook over zijn roerige verslavingsperiodes. Dat zorgt voor herkenbaarheid bij een sportlegende, die dingen van zichzelf terugzag.

De zestigjarige Sheen kampte jarenlang met een verslaving aan onder meer cocaïne en heroïne, maar ook sterke drank. Dat bracht hem in zijn leven een hoop ellende, maar nu is hij naar eigen zeggen al een hele tijd nuchter. In de documentaire geeft hij een openhartig inkijkje. En dat heeft ook de sportwereld bereikt.

Moeilijke jeugd door ouders

Ronnie O'Sullivan, die volgende week vijftig jaar oud wordt, herkende een hoop dingen van zichzelf in de documentaire. De legendarische snookeraar was in zijn jongere jaren een veelgebruiker van alcohol en drugs. O'Sullivan kende een moeilijke jeugd. Zo zat zijn vader in de gevangenis vanwege moord. Ook zijn moeder moest de cel in vanwege belastingontduiking.

O'Sullivan was onder de indruk van Sheen in de documentaire. "Hij heeft dit dertig jaar lang volgehouden. Ik denk dan echt: wow. Hij heeft geluk dat hij nog leeft."

Voor de legendarische snookeraar waren er de nodige herkenningen in de documentaire. "Er waren momenten waar op je het gevoel had: 'dit had ik kunnen zijn.'" O'Sullivan weet nog dat hij in het begin niet zo veel last van zijn verslavingen leek te hebben, maar er plots een omslagpunt kwam.

"En dan is het leuk met probelmen. En dan zijn het geowon problemen", zo weet hij nog. Hij zocht uiteindelijk hulp en kickte af dankzij een bezoek aan een kliniek. Nu hij een stuk ouder is, zou hij zijn leven heel anders hebben aangepakt. "Ik wou dat ik me niet had gewaard aan dat drinken, feesten en die hele levensstijl. Ik heb in die jaren veel schade aan mijn spel toegebracht. Dat zorgde ook voor schade buiten de snookertafel. Ik denk dat ik behoorlijk kwetsbaar en onzeker ben geworden."

Zeven keer wereldkampioen

De zevenvoudig wereldkampioen, volgens velen de beste snookeraar aller tijden, laat geregeld nog een glimp van zijn klasse zien. Het WK vindt in april 2026 plaats in Engeland.

Relatiesoap

De afgelopen tijd was O'Sullivan veelvuldig in het nieuws. Dat had te maken met een veelbesproken relatiesoap. Vorig jaar brak hij na twaalf jaar met Laila Rouass. Dit jaar herenigden ze zich weer met elkaar en trouwden ze zelfs meteen. En om het helemaal af te maken emigreerden ze direct van Engeland naar de Verenigde Arabische Emiraten. Het getrouwde stel woont nu in Dubai.