Snookerlegende Ronnie O'Sullivan heeft vrijdag geschiedenis geschreven met een unieke prestatie. De 49-jarige Brit heeft bovendien na een moeilijke periode het plezier in de sport teruggevonden. En dat kan hem een mooi zakcentje opleveren.

O'Sullivan schreef geschiedenis in Jeddah. Tijdens zijn halve finale tegen Chris Wakelin in de halve finale van de Snooker Masters van Saoedi-Arabië maakte hij in één wedstrijd (en binnen twee uur) twee maximale breaks van 147.

Dat werd nog nooit eerder vertoond. De 49-jarige is tevens de oudste speler die een 147-break wist te scoren. The Rocket won de partij met 6-3 en speelt zaterdag de finale tegen Neil Robertson.

Plezier

Na afloop was hij opgelucht door zijn overwinning. "Het was lang geleden dat ik zo goed speelde", vertelt hij. "Op training loopt het voor het eerst in twee jaar weer lekker, maar je moet dat ook nog naar een wedstrijd kunnen brengen. Op mijn leeftijd gaat het alleen nog maar bergaf."

De afgelopen tijd merkte hij dat de wedstrijden hem niet meer zo makkelijk afgingen. Begin dit jaar was hij vanwege zijn slechte prestaties zo gefrustreerd, dat hij zijn keu in tweeën brak en in de prullenbak gooide. Vervolgens liet hij veel toernooien aan zich voorbij gaan. Nu zit hij weer beter in zijn vel. "Ik begin het plezier in het spelen weer terug te krijgen en als het dan lekker loopt, dan is het weer leuk om aan tafel te staan.”

Jackpot

O'Sullivan kan ook aardig wat bijverdienen dankzij zijn prestatie. Een speler die in een seizoen in een major toernooi twee keer een 147 weet te maken krijgt namelijk een bonus van zo'n 180.000 euro.

Daarnaast krijgt hij nog eens ruim €66.000 voor het maken van de maximale break. Het bedrag kan nog verder oplopen als hij het toernooi wint. Dan komt er nog eens €580.000 bij, waarmee er in totaal circa 800.000 euro op zijn bankrekening zal worden bijgeschreven.