De Brit Ronnie O'Sullivan staat bekend om zijn enorme sportieve successen, maar haalde de laatste periode ook om heel andere reden het nieuws. De zevenvoudig wereldkampioen kende een turbulente tijd in zijn privéleven, maar na een opvallende wending gaat het hem weer voor de wind. Nu blijkt dat dat mede kwam door een ultimatum van zijn huidige vrouw.

O'Sullivan raakte vorig jaar verwikkeld in een pijnlijke relatiebreuk. Hij was jarenlang dolgelukkig met Laila Rouass, maar aan die relatie kwam na ruim twaalf jaar een einde. Voor velen was dat zeer onverwacht, maar volgens het stel en hun omgeving werkte het simpelweg niet meer tussen die twee.

Het koppel was sinds het najaar van 2024 uit elkaar en de snookeraar baarde vervolgens opzien door veelvuldig op het laatste moment toernooien af te zeggen. En als hij meedeed, viel geregeld zijn opmerkelijke gedrag op. Zo ging het tijdens het afgelopen WK mis toen hij woest zijn keu tegen de tafel sloeg.

Getrouwd na relatiebreuk

Inmiddels hangt de vlag er volledig anders bij. O'Sullivan en zijn Rouass kwamen eerder dit jaar namelijk weer bij elkaar. Sterker nog, ze zijn inmiddels getrouwd. Al sinds 2013 waren ze verloofd maar een huwelijk leek na hun relatiebreuk verder weg dan ooit. Nu is alles anders, want deze zomer trouwde het stel in Oost-Londen en lijken ze gelukkiger dan ooit.

Verhuizing naar Dubai

Ze pakten meteen door, want inmiddels wonen ze niet meer in Engeland. Dubai is hun nieuwe thuis. Nu blijkt dat mevrouw O'Sullivan daar een zeer luide stem in had. De snookeraar vertelde dat hij eigenlijk naar Sheffield wilde verhuizen, maar daar zat zijn geliefde niet op te wachten. "Dus zeiden we: we gaan of naar Spanje, of naar Dubai", zo vertelt hij aan The Sun. "Toen dacht ik: Dubai is dichterbij China en het is natuurlijk in het Midden-Oosten. Alle toernooien en het werk dat ik doe speelt zich daar af. Dus het was logischer om voor Dubai te gaan."

Zeven keer wereldkampioen

Volgens de Britse krant stelde de vrouw van O'Sullivan een ultimatum voor het trouwen en het verhuizen. Het lijkt het stel goed te doen. Mogelijk zorgt het ook weer voor een opleving in de sportieve carrière van The Rocket. De inmiddels 49-jarige werd zeven keer wereldkampioen, maar ontbrak de laatste drie keer in de finale.