Ronnie O'Sullivan dacht dat hij ging trouwen in stijl, misschien zelfs in het romantische Venetië. Maar zijn grote liefde Laila Rouass had andere plannen en zette hem op hun grote dag op haar eigen manier liefdevol, maar onverbiddelijk voor het blok. De snookergrootheid werd compleet verrast door de actrice, die de touwtjes op hun trouwdag stevig in handen had.

Geen gondels én geen glamour, maar een ingetogen ceremonie op Cable Street in Shadwell, hartje Oost-Londen. Laila Rouass, actrice en activiste in hart en nieren, koos bewust voor de plek waar ze opgroeide. En Ronnie? Die had niks in te brengen, behalve zijn jawoord.

Meer dan alleen een trouwlocatie

Laila lichtte haar opvallende trouwlocatie toe op Instagram, met een knipoog én een boodschap. "Het was niet Venetië… dat was volgeboekt", liet ze weten. Maar achter die luchtige opmerking schuilde iets groters. Shadwell, waar ze werd geboren, is voor haar veel meer dan zomaar een buurt. Het was ooit het toneel van de Slag om Cable Street, een historisch protest tegen fascisme. Voor Laila is het een plek van strijd, gemeenschap en trots. "Mijn wortels zijn mijn wortels."

De twee kennen een knipperlichtrelatie van jewelste. Na een verloving in 2013 en een breuk vorig jaar leken ze uit elkaar gegroeid, maar inmiddels is de liefde opnieuw opgebloeid én bekroond met een onverwacht huwelijk. O’Sullivan, normaal de man van controle en precisie, liet zich volledig leiden door zijn bruid.

Van emotionele achtbaan naar nieuw leven in Dubai

De comeback in de liefde komt na een onrustige periode. O'Sullivan was de afgelopen maanden vaker in het nieuws vanwege zijn gedrag dan zijn prestaties. Na de relatiebreuk volgden last-minute afzeggingen voor wedstrijden, opvallende uitbarstingen én een pijnlijke halvefinaleverlies op het WK snooker. Tijdens die wedstrijd sloeg hij woest met zijn keu op de tafel. De sportlegende leek mentaal volledig op.

Direct na dat verlies gaf O’Sullivan aan toe te zijn aan een ander leven en die woorden meende hij. Hij heeft zijn huis in Essex te koop gezet en vertrekt samen met Laila naar Dubai. Niet alleen om aan de Britse drukte te ontsnappen, maar ook omdat hij in het Midden-Oosten volop actief is: als ambassadeur van snooker in Saoedi-Arabië en met een eigen snookeracademie. Dubai biedt rust, afstand én is strategisch ideaal voor zijn werk.