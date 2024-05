'Dan kun je het niet meer navertellen': topsporter (30) ontsnapt aan ernstig ongeluk

Het scheelde naar eigen zeggen niet veel of topsporter Bram Chardon was er niet meer geweest. Dinsdag maakte de wereldkampioen vierspan een heftig ongeluk mee. Het had volgens de 30-jarige menner veel erger af kunnen lopen. Hij kon na afloop precies vertellen wat de oorzaak van het ongeluk was.

De menner was met zijn vader op de vierspan aan het trainen op een dijk in de Zuid-Hollandse plaats Den Hoorn, toen het ineens misging. Het rijtuig van Chardon en zijn vader werd ingehaald door een oudere dame op de fiets. Toen zij ineens onderuit ging, schrokken de paarden dusdanig dat ze opzij schoten, zo de sloot in.

'Dan kun je het niet meer navertellen'

"De sloot is ondiep, waardoor de paarden konden staan, dus dat is ons geluk geweest", zegt Chardon tegen de Telegraaf. "Maar het had ook heel anders kunnen aflopen. Als je onder de paarden terecht komt, kun je het niet meer navertellen." Volgens vader en zoon is de slechte staat van de weg de oorzaak van het ongeluk. Ze zeggen dat er al meer dan een jaar grote hoogteverschillen zitten tussen de weg en de zijkanten van de dijk, van soms wel acht centimeter.

Gat in het hoofd

"Dit is geen pech geweest. Het probleem is de weg”, vermoedt Chardon. "Het ligt er al zeker een jaar zo bij en het is niet de eerste keer dat hier iemand is gevallen.” De toppaarden van Chardon, de menner en zijn vader zelf én de vrouw op de fiets zijn er relatief goed vanaf gekomen. De vrouw heeft een gat in haar hoofd, maar volgens Chardon is het 'een wonder' dat de gevolgen niet ernstiger zijn.

Chardon is Europees kampioen mennen (individueel) en wereldkampioen als Nederlands team. Het onderdeel van de paardensport is niet olympisch.