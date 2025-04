Vader 'uitzonderlijk talent' claimt gigantisch bedrag van dressuurlegende Anky van Grunsven

Een rel in de dressuurwereld. Anky van Grunsven en haar man Sjef Janssen worden ervan beschuldigd dat ze geen goed werk hebben geleverd. Dat vindt althans een Hongaarse miljonair, die er honderdduizenden euro's voor over had om zijn dochter olympisch kampioen te maken.

Arie Yom-Tov betaalde 250 duizend euro per jaar aan Anky Holding, het bedrijf van de Nederlandse sportlegende en haar man die een erkend dressuurtrainer is. Zijn dochter Jazmin maakte al op 16-jarige leeftijd de reis naar Nederland om zich te richten op een carrière als topamazone. "Ze was niet altijd gemotiveerd", onthult Van Grunsven in gesprek met Brabants Dagblad.

De Hongaarse miljonair stuurde vijf paarden naar Erp en twee dressuurruiters, onder wie dus zijn eigen dochter. Daar pompte hij naar eigen zeggen 850 duizend euro in en dat geld wil hij terug, omdat hij vindt dat er geen goed werk is geleverd door Van Grunsven en Janssen. Olympisch goud in Parijs afgelopen zomer was namelijk het doel - of beter gezegd: de opdracht.

Claim van seksueel misbruik

Toen zijn dochter in 2023 huiswaarts keerde, deed Yom-Tov er nog een schepje bovenop. Hij beweerde dat Janssen zich (seksueel) misdroeg in het bijzijn van zijn dochter. Onwaar, aldus de advocaat van Van Grunsven en Janssen, die denkt dat de uitspraken zijn gedaan om tot een schikking te komen.

Het Nederlandse stel wil juist geld zien van de Hongaar, die nog enkele facturen open zou hebben staan. Ook herkennen zij zich niet in de bewering dat ze slecht werk hebben geleverd. "Er zijn uitmuntende resultaten behaald en Jazmin heeft een uitzonderlijk talent. Het is heel jammerlijk dat de zaak zo gelopen is", aldus Janssen. Van Grunsven: De samenwerking is altijd goed verlopen, maar Jazmin had het niet altijd makkelijk om zo ver van huis te zijn."

Op 28 mei volgt de uitspraak, dan wordt duidelijk of Van Grunsven en Janssen geld krijgen, of moeten betalen.

Bewogen jaar Van Grunsven

Door de rel gaat 2025 voorlopig de boeken in als bewogen jaar voor Van Grunsven. Op oudejaarsdag brak ze haar bekken na een val van een paard. Ze moest dus een poosje herstellen in het nieuwe jaar.