Voormalig dressuurruiter Arjen Teeuwissen (53) plotseling overleden

Voormalig dressuurruiter en Olympisch medaillewinnaar Arjen Teeuwissen is op 53-jarige leeftijd overleden. De oud-paardrijder overleed op 29 mei in België, waar hij woonachtig was.

Het is niet bekend waaraan Teeuwissen is overleden. De dressuurruiter maakte rond het jaar 2000 furore als één van de beste ruiters die Nederland op dat moment had. In 1999 werd hij Nederlands kampioen en won hij een bronzen plak op het EK. Zijn hoogtepunt kende hij in 2000, toen hij in Sydney een zilveren medaille pakte met de Nederlandse dressuurploeg. In diezelfde ploeg zaten Ellen Bontje, Anky van Grunsven en Coby van Baalen. In 2001 won Teeuwissen ook zilver op het EK.

'Bijzondere belevenis'

Teeuwissen keek altijd met een geweldig gevoel terug op de Olympische Spelen van 2000. Niet alleen vanwege de medaille die hij won en de sportieve prestatie. Ook het samenzijn met andere ruiters vond Teeuwissen 'een bijzondere belevenis'. "Echter het speciaalste daaraan vond ik, dat we zeven weken van huis waren met één paard. En dat we aan de andere kant van de wereld met alle dressuurruiters in één huis zaten was ook een hele bijzondere belevenis."

Sportieve hoogtepunten

In een interview met Chio Rotterdam deelde Teeuwissen een aantal echte hoogtepunten uit zijn loopbaan. "In 1999 werd ik Nederlands kampioen op Landgoed Brakkesteyn in Nijmegen. Ik ben daar vlakbij geboren en heb gewerkt bij Henk en Wilma van Bergen, dat maakt het heel speciaal. Als ik sportief denk, dan denk ik vooral aan het EK in Verden 2001 waar ik individueel zilver won en aan 1999, mijn eerste EK in Arnhem waar ik nadat ik Nederlands kampioen was geworden ook nog individueel brons won."