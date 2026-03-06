Claire Petit en Jeroen Kampschreur zijn op 6 maart de vlaggendragers voor Nederland tijdens de openingsceremonie in Verona van de Paralympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Over de feestelijke opening van het toernooi is een hoop te doen na een veelbesproken beslissing omtrent het toernooi.

Nederlandse officials van NOC*NSF zijn uit respect voor Oekraïne niet aanwezig bij de officiële opening. Zij vermijden officiële bijeenkomsten waar Russische en Belarussische nationale symbolen zichtbaar zijn.

NOC*NSF betreurt het dat tijdens de Paralympische Spelen in Italië de Russische en Belarussische sporters onder eigen vlag deelnemen. Dat betekent dat de nationale symbolen van beide landen zichtbaar zullen zijn op officiële momenten, zoals de openingsceremonie en huldigingen. NOC*NSF had gehoopt dat dit onder diplomatieke druk voorkomen kon worden, maar dat is volgens de sportkoepel niet gelukt.

In tien dagen strijden de paralympische sporters in zes disciplines om het eremetaal. TeamNL doet mee in de sneeuw met acht sporters: vijf bij het para-alpineskiën en drie bij het para-snowboarden. Bij para-ijshockey, biatlon, langlaufen en rolstoelcurling zijn geen Nederlandse deelnemers. Hierdoor zit het gehele Nederlandse team tijdens de Paralympische Spelen in Cortina d'Ampezzo.

Petit en Kampschreur zullen vrijdag op 6 maart de vlaggendragers zijn voor Nederland tijdens de openingsceremonie, die plaatsvindt in het plaatsje Verona. "Jeroen is door zijn topsportprestaties bij het para-alpineskiën inmiddels een boegbeeld en representant van de Nederlandse paralympische wintersport", zegt chef de mission Esther Vergeer. "Claire is debutant op de Spelen en de jongste van de ploeg, bovendien de enige staande paraskiër. Ze heeft een enorme uitstraling en het zou geweldig zijn als ze met haar enthousiasme weer nieuwe jonge wintersporters weet aan te spreken."