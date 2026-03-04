Er is drama ontstaan ​​bij het curling op de Paralympische Spelen, nog voordat de eerste wedstrijdsteen was gegooid. Autoriteiten doen onderzoek naar het opmerkelijke voorval.

In het Cortina Curling Olympic Stadium zijn namelijk twee wedstrijdstenen verdwenen die ingezet zouden worden tijdens het gemengd dubbelspel. Dat bevestigt eigenaar World Curling tegenover CBC Sports. Er zijn op dit moment geen verdere details bekend over hoe de twee granieten stenen van 19 kilo uit de arena zijn verwijderd. "De autoriteiten onderzoeken de diefstal momenteel", zegt woordvoerder Chris Hamilton van World Curling in een e-mail.

De paralympische teams voor het gemengd dubbelspel werden eerder deze week tijdens een teamvergadering in Cortina op de hoogte gebracht van de situatie. De andere teams van vier personen ontvingen woensdag informatie over de gestolen stenen. Woensdagavond beginnen de wedstrijden voor het gemengd dubbelspel voor rolstoelgebruikers.

Geen nood aan de man

Toch is er ondanks de diefstal geen man overboord Volgens Hamilton beschikken ze nog over een set reservestenen, dat aan dezelfde specificaties voldoet als de oorspronkelijke speelstenen. Net als bij het olympische curlingtoernooi, hebben de Paralympische Spelen twee sets wedstrijdstenen. Beide sets zijn eigendom van World Curling.

JUST IN



Two curling 🥌 stones have been stolen from the Cortina curling venue ahead of Paralympic competition.



Authorities are investigating. Competition will not be affected. Here’s what we know at this point: https://t.co/cguIarwrlk — Devin Heroux (@Devin_Heroux) March 4, 2026

De stenen voor het gemengd dubbelspel waren nog nooit eerder in een wedstrijd gebruikt vóór de Olympische Spelen. De stenen voor het vierpersoons curlingtoernooi waren wel één keer eerder gebruikt, namelijk tijdens de wereldkampioenschappen junioren curling in Cortina afgelopen april. Het gemengd dubbel duurt van woensdag tot en met 11 maart. De rolstoelgebruikers die deelnemen aan het vierpersoonstoernooi starten zaterdag.

Herrie bij olympische curlingtoernooi

Vorige maand vond tijdens de Olympische Winterspelen al een flinke rel plaats in het Cortina Curling Olympic Stadium. Zweden betichtte Canada van val spel. Marc Kennedy zou volgens de Zweden de steen twee keer hebben geraakt, wat tegen de regels is. De scheldwoorden vlogen over het ijs, maar uiteindelijk lachte Canada als laatst. Dat land werd olympisch kampioen.