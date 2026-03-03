Nog voor de start van de Paralympische Winterspelen is het eerste relletje een feit. De Oekraïense delegatie moest terug naar de tekentafel nadat hun pakken voor de openingsceremonie niet door de keuring kwamen bij het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).

Bij de Olympische Spelen onlangs was er al het nodige te doen om een Oekraïense atleet. Skeletonner Vladyslav Heraskevych werd gediskwalificeerd omdat hij een helm droeg waarop Oekraïense sporters stonden afgebeeld die zijn omgekomen door de Russische inval. "De sporters zijn gedood, maar hun stem is zo luid dat het IOC bang voor hen is", was de reactie van Heraskevych.

Pakken Oekraïne op Paralympische Spelen verboden

Ook bij de Paralympics is Oekraïne onderdeel van een rel. De ploeg wilde uniformen dragen met daarop het land zoals het in 1991 was, inclusief de Krim en andere door Rusland bezette gebieden. Het had voor de Oekraïeners een duidelijke symbolische betekenis. "Het ging niet eens om sportkleding, maar om ceremoniële kleding", begon Valerii Sushkevych zijn verhaal tegenover Ukrinform. Sushkevych is voorzitter van het Oekraïense Paralympisch Comité

The Ukrainian team was forbidden to use their uniforms with a map of Ukraine at the 2026 Paralympics.

Allegedly, this uniforms conveys a political message.



The team's uniform contained an image of Ukraine within the 1991 borders (see image).



To be honest, this is starting to be… https://t.co/4IGIqPE9ic pic.twitter.com/nQYdJVc1oO — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 2, 2026

"Het IPC zei: 'Nee, nee, nee – dit kan niet!'", ging Sushkevych verder met zijn uitleg. "Ze vonden het tenue te politiek geladen. Terwijl het heel mooi was en symbolisch duidelijk maakte dat Oekraïne bestaat in Europa en de wereld met al zijn territoria, zonder Russische bezetting."

Politieke boodschappen ten strengste verboden

Voor deze editie van de Paralympische Spelen stelde het IPC bepaalde regels op met betrekking tot de pakken. " Voor de paralympische uniformen zijn teksten van volksliederen, motiverende woorden, publieke en politieke boodschappen of slogans over de nationale identiteit verboden", was de reactie van het comité tegenover Tribuna.com.

In addition to the war with Russia, Ukrainians also have to constantly fight for their rights on international sports arenas.



The head of the National Paralympic Committee of Ukraine reported that the International Paralympic Committee has banned the use of uniforms featuring a… pic.twitter.com/xDny6MC2ZR — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) March 2, 2026

Paralympische Winterspelen

Aanstaande vrijdag is de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Claire Petit en Jeroen Kampschreur zullen de Nederlandse vlag dragen. Nederlandse officials van NOC*NSF zijn uit respect voor Oekraïne niet aanwezig bij de officiële opening. Zij vermijden officiële bijeenkomsten waar Russische en Belarussische nationale symbolen zichtbaar zijn.

NOC*NSF betreurt het dat tijdens de Paralympische Spelen in Italië de Russische en Belarussische sporters onder eigen vlag deelnemen. Dat betekent dat de nationale symbolen van beide landen zichtbaar zullen zijn op officiële momenten, zoals de openingsceremonie en huldigingen. NOC*NSF had gehoopt dat dit onder diplomatieke druk voorkomen kon worden, maar dat is volgens de sportkoepel niet gelukt.