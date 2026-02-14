De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Orde van Vrijheid toegekend aan de skeletonner Vladyslav Heraskevych om diens standvastigheid tegenover het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De skeletonner werd vanwege zijn helm gediskwalificeerd.

Heraskevych droeg een helm met daarop de afbeeldingen van Oekraïense sporters die zijn omgekomen in de oorlog met Rusland. Het IOC diskwalificeerde hem omdat politieke uitingen tijdens wedstrijden niet zijn toegestaan. Sporters mogen hun denkbeelden uiten buiten de wedstrijd, maar niet tijdens de wedstrijden. Heraskevych vocht de diskwalificatie aan, maar werd in het ongelijk gesteld.

President Zelensky schreef op X: "Dank je wel voor je standvastigheid, je kracht en je moed." Ook vanuit het Europees Parlement kreeg de skeletonner steun. Zo'n veertig parlementsleden hebben het IOC laten weten dat ze het niet met de diskwalificatie eens zijn. IOC-president Kirsty Coventry was ook in tranen omdat ze de beslissing moest nemen.

Remembrance is not a violation.



I met with Ukrainian skeleton racer and member of Ukraine’s National Olympic Team, Vladyslav Heraskevych, and his father, coach of Ukraine’s skeleton team, Mykhailo Heraskevych. I presented Vladyslav with the Order of Freedom.



Ukraine will always… pic.twitter.com/YdPBOQNFin — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 13, 2026

Dagenlange rel

Dagenlang was Heraskevych onbedoeld onderdeel van een rel. Hij mocht in eerste instantie gewoon van start tijdens het skeleton, maar dan moest hij wel een andere helm dragen. Dit weigerde hij dus te doen. Vervolgens had Heraskevych veel vertrouwen in de hoorzitting die eraan kwam, omdat hij de beslissing van het IOC had aangevochten. Die beslissing pakte echter ook in zijn nadeel uit. Inmiddels lijkt hij dus vier jaar te moeten wachten op olympische deelname, maar het respect van de president van zijn land heeft hij wel.

Tennis

Niet alleen in het skeleton is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne iets wat atleten veel bezighoudt, ook in andere sporten. Denk bijvoorbeeld aan tennis. Daar komt het steeds vaker voor dat spelers en speelsters uit Oekraïne hun tegenstander uit Rusland of Wit-Rusland geen hand geven. Denk bijvoorbeeld aan Aryna Sabalenka die op de Australian Open geen hand kreeg van Elina Svitolina nadat ze de halve finale wist te winnen.