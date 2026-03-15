Medaillespiegel Paralympische Winterspelen

Nederland is de Paralympische Winterspelen in Milaan en Cortina geëindigd met zeven medailles. Een groot deel daarvan werd gewonnen door zitskiër Jeroen Kampschreur, die al de drie gouden plakken voor zijn rekening nam. Daardoor eindigt TeamNL op het nippertje in de top-tien. Check hieronder de stand.

Kampschreur kwam bij zijn eerste onderdeel, het para-alpineskiën, nog ten val en haalde het dus niet tot de finish. Hij was vooraf een van de favorieten voor een medaille. Een paar dagen later zette hij alles recht op de super-G, waar hij te sterk was voor absolute legende Jesper Pedersen uit Noorwegen, die al zes keer goud had gewonnen op de Spelen. Kampschreur pakte zijn tweede paralympische titel, na goud in Beijing vier jaar geleden.

Dubbelslag Nederland

Alsof dat nog niet genoeg was, werd Kampschreur 24 uur later voor de derde keer olympisch kampioen, dit keer op de supercombinatie. Daarin was hij de snelste in de super-G en zesde op de slalom, genoeg voor goud. In zijn kielzog ging ook Niels de Langen, eerder deze Paralympische Spelen al goed voor zilver, mee naar het podium. Hij zorgde met brons voor een dubbelslag van Nederland.

Nederland in de top-tien

Dankzij de dubbelslag op dag vier van de Paralympische Spelen denderde TeamNL de top-tien binnen. Daar eindigde het ook. Er kwamen namelijk twee medailles bij. Eerst was het Lisa Bunschoten-Vos die zilver won bij het para-snowboarden. Vervolgens sloot Kampschreur de Paralympische Winterspelen nog in stijl af. Hij won na de super-G en supercombinatie ook de slalom: zijn derde goud in totaal. Kampschreur draagt dan ook samen met Bunschoten-Vos de vlag tijdens de sluitingsceremonie.

China domineerde in Italië

China domineerde de Paralympische Winterspelen en eindigde fier bovenaan, met 15 gouden, 13 zilveren en 16 bronzen medailles. De Verenigde Staten kwamen nog enigszins in de buurt (13x goud, 5x zilver en 6x brons). De veelbesproken Russische federatie eindigde met 8 gouden, één zilveren en 3 bronzen plakken.

De Verenigde Staten wonnen de laatst beschikbare gouden paralympische medaille. Bij het para-ijshockey waren ze te sterk voor buurland Canada.

Medaillespiegel Paralympische Winterspelen