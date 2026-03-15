Nederlands succes op de slotdag van de Paralympische Winterspelen. Weer was het zitskiër Jeroen Kampschreur die goud binnen haalde voor TeamNL. Het was alweer zijn derde titel in Milaan en Cortina.

De 26-jarige Kampschreur was eerder al de beste op de super-G en de supercombinatie. Daar kwam zondag nog een gouden paralympische plak bij op de slalom. De Leiderdorper versterkte zijn status als de meest succesvolle Nederlandse paralympische wintersporter ooit. Hij won ook al goud op de Paralympics van 2018 in Pyeongchang en zilver in Beijing 2022.

Zijn derde gouden medaille betekende de zevende medaille van de Nederlandse equipe in Milaan en Cortina. Er was ook drie keer zilver en een keer brons. Het is dezelfde oogst als acht jaar geleden in Pyeongchang, toen er ook een recordaantal van zeven medailles werd behaald.

Kampschreur soeverein naar derde goud

Kampschreur, geboren zonder scheenbenen, leidde riant na de eerste run van de slalom in Cortina d'Ampezzo. Hij begon met een voorsprong van ruim twee seconden op zijn Noorse concurrent Jesper Pedersen. In de tweede manche deed Kampschreur het wat rustiger aan, ook omdat het zicht door de mist slecht was. Hij leverde iets van zijn voorsprong in, maar had aan de finish nog bijna anderhalve seconde over. Voor Pedersen restte het zilver, de Japanner Takeshi Suzuki won het brons.

Vlaggendrager

Kampschreur draagt zondagavond samen met snowboardster Lisa Bunschoten-Vos de Nederlandse vlag bij de sluitingsceremonie in het Cortina Curling Olympic Stadium. De aanvang is 20.00 uur. Zitskiër Kampschreur zou eigenlijk ook al bij de opening van de Paralympische Spelen de vlaggendrager zijn. Maar omdat zijn eerste race een dag later plaatsvond, stapte hij daar vanaf.

"Hij is al jaren een inspiratie en een boegbeeld voor de paralympische skisport. Met zijn gouden medailles op deze Spelen heeft hij opnieuw laten zien dat hij tot de absolute wereldtop behoort", lichtte chef de mission Esther Vergeer haar keuze toe. "Met zijn prestaties in Cortina en zijn medailles van eerdere Spelen is hij bovendien nu al de meest succesvolle Nederlandse paralympische wintersporter ooit."