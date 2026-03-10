Nederland pakte dinsdag voor de tweede dag op rij goud bij de Paralympische Spelen en opnieuw was het zitskiër Jeroen Kampschreur die daarvoor zorgde. Hij was de beste op de combinatie en kreeg daarna flink wat lof van niemand minder dan koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Kampschreur was maandag al de beste op de super-G en voegde daar een dag later ook de paralympsiche titel op de combinatie aan toe. Hij is daarmee verantwoordelijk voor alle gouden medailles van TeamNL op de Paralympische Spelen. Kampschreur kreeg dinsdag op het podium overigens gezelschap van landgenoot Niels de Langen, die het brons pakte.

De prestatie van Kampschreur is ook bij de koninklijke familie opgevallen. Zij feliciteerden hem maandag al met zijn eerste gouden plak en deden dat een dag later opnieuw. "Met veel trots feliciteren wij zitskiër Jeroen Kampschreur met zijn tweede gouden medaille op de Paralympische Spelen!", schrijven koning Willem-Alexander en koningin Máxima op Instagram.

"De euforie van zijn gouden overwinning van gisteren leek hij vandaag optimaal te benutten bij de combinatie super-G en slalom. Met een fenomenale snelheid voerde hij het klassement aan en hield eenieder in spanning tot aan de finish. Hij heeft met verve de Paralympische titel in de combinatie verdiend. Nogmaals van harte!", aldus het koningspaar. Over de prestatie van De Langen wordt overigens met geen woord gerept.

Meer kans op goud

Voor Kampschreur begon het toernooi nog met een hele harde val op de afdaling, maar sindsiden verandert alles letterlijk in goud. Het was in totaal alweer zijn derde paralympische titel, want acht jaar geleden pakte hij al eens het goud op de supercombinatie. Daarmee is hij overigens ook direct de succesvolste Nederlandse winterparalympiër ooit. De Nederlander heeft later dit toernooi nog meer kans op goud, want hij komt ook nog in actie op de slalom en de reuzenslalom.