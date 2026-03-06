Nederland liet verstek gaan bij de openingsceremonie van de Paralympische Winterspelen in Italië. Die vond vrijdagavond plaats in het amfitheater van Verona.

De openingsceremonie van de veertiende Paralympische Winterspelen is afgerond. Nederland was niet vertegenwoordigd. De bestuurders ontbreken uit protest tegen het besluit van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) om Russen en Belarussen onder hun eigen vlaggen deel te laten nemen.

De acht Nederlandse sporters zijn niet bij de opening omdat het niet in de voorbereiding past.

Video

De vlaggen van de 54 deelnemende landen worden gedragen door vrijwilligers. Dat heeft het IPC besloten om eenduidigheid te creëren omdat er naast Nederland meerdere landen ontbreken. De Nederlandse equipe zal wel via een video te zien zijn. De meesten van de ploeg komen zaterdag al meteen in actie op de sneeuw in Cortina d'Ampezzo.

Boycot

Oekraïne riep als eerste op tot een boycot van de openingsceremonie vanwege de aanwezigheid van de Russische en Belarussische vlag. Nederland stuurt verder buiten de openingsceremonie geen officials naar evenementen waar de Russische of Belarussische vlaggen of volksliederen te zien of te horen zijn.

Iran zal niet deelnemen aan de Paralympische Winterspelen . De enige vertegenwoordiger van het land, para-langlaufer Aboulfazl Khatibi Mianaei, kan vanwege de oorlog in Iran niet veilig afreizen naar Noord-Italië. Dat meldt het Internationaal Paralympisch Comité vrijdag in een verklaring.

Prinses Margriet

Prinses Margriet reist volgende week af naar Italië om een deel van de Paralympische Winterspelen bij te wonen. De jongere zus van prinses Beatrix is van 11 tot en met 14 maart in Cortina d'Ampezzo, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst aangekondigd.

De 83-jarige Margriet is al decennialang betrokken bij de paralympische sport en was ook lid van het erebestuur van het Internationaal Paralympisch Comité. In Italië woont ze diverse wedstrijden bij en spreekt ze met sporters, hun familieleden, coaches en begeleiders van TeamNL. Ook minister-president Rob Jetten en sportminister Mirjam Sterk gaan naar de Paralympische Winterspelen.