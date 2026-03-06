Sport en politiek van elkaar scheiden: dat is lastig. Het conflict in het Midden-Oosten zorgt ervoor dat namens Iran niemand meedoet aan de Paralympische Spelen 2026 in Italië, waarvan vrijdag de openingsceremonie is. Wel is het zo dat Iran van plan was om met slechts één atleet mee te doen.

Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) heeft vrijdag bevestigd dat Iran niet zal deelnemen aan de Paralympische Winterspelen. Dat is vooral erg vervelend voor tweevoudig paralympiër Aboulfazl Khatibi Mianaei. Door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten kan de paralympiër niet veilig naar Italië reizen.

Hij stond op de rol voor twee medailleonderdelen van het para-langlaufen: de sprint klassieke stijl staand voor mannen op 10 maart en de 10 km intervalstart klassieke stijl staand voor mannen op 11 maart.

Teleurstellend

Andrew Parsons, voorzitter van het IPC, zegt: "Het is erg teleurstellend voor de wereldsport en vooral voor Aboulfazl dat hij niet veilig kan reizen om deel te nemen aan zijn derde Paralympische Winterspelen in Milano Cortina 2026."

"Sinds het conflict zaterdag begon, hebben het IPC en het organisatiecomité van Milano Cortina 2026 achter de schermen onvermoeibaar samengewerkt met het NPC en de nationale skifederatie om alternatieve routes te vinden voor een veilige reis van de Iraanse delegatie naar de Spelen. Maar omdat het conflict zich door het hele Midden-Oosten voortzet, is het risico voor mensenlevens te groot."

Openingsceremonie

De meeste Nederlandse paralympiërs komen zaterdag al in actie. Vrijdag is de openingsceremonie in Verona zonder fysieke Nederlandse aanwezigheid. Dat heeft te maken met de prominente aanwezigheid van Russische sporters op de Paralympische Spelen van Milaan en Cortina d'Ampezzo.

"Ze lopen hier rond in het dorp met best opvallende rood met gouden kleding. Dan vraag je je af: is dat provocatie, propaganda of zouden ze dit in elke omstandigheid hebben gedragen? Daar denk ik dan over na, maar dat vind ik lastig om in te schatten", zegt chef de mission Esther Vergeer.

NPC Iran had been due to be at the Games with one Para athlete in Para cross-country skiing but is unable to travel safely.



Full statement 👇 https://t.co/Q46dVlB4x5#Paralympics #MilanoCortina2026 — Paralympic Games (@Paralympics) March 6, 2026

"Maar het is ook goed om alle oordelen erover opzij te zetten en het niet iedere dag in de weg te laten zitten. Het is ook geen onderwerp dat we dagelijks bespreken, het speelt niet bij onze sporters", vervolgt Vergeer.