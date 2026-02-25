Paralympische sporters verkeren in grote onzekerheid nu Russen en Belarussen van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) weer onder hun eigen vlag moeten kunnen deelnemen. Het besluit leidde al tot een boycot van TeamNL, maar de gevolgen zijn nog veel groter voor para-sporten.

Het besluit leidt ertoe dat Europese landen afzien van het organiseren van toernooien, onder meer omdat er nog altijd sancties gelden tegen de twee landen vanwege de oorlog in Oekraïne. Daarom is het voor grote sporten als para-atletiek en -zwemmen nog onduidelijk of er dit jaar wel een EK plaatsvindt, zegt president Raymon Blondel van het Europees Paralympisch Comité.

'Dit is een enorme zorg'

Dinsdag werd duidelijk dat Nederland afziet van het organiseren van het EK parazwemmen dit jaar. Volgens Blondel is dit besluit al in november genomen, maar heeft nog geen andere gegadigde zich gemeld. Ook voor het EK para-atletiek van dit jaar is nog geen organisator gevonden, terwijl dit normaal gesproken zeker wel een jaar van tevoren vaststaat. Blondel: "Dat is zeer kwalijk, want de wedstrijden horen bij het kwalificatieproces voor de Paralympics van LA 2028. Dit is een enorme zorg."

Het IPC beëindigde de schorsing van Rusland en Belarus na een stemming van de leden eind vorig jaar. Nederland stemde tegen, maar behoorde tot een minderheid. Het leidde er al toe dat enkele sporters uit de landen onder eigen vlag mogen deelnemen aan de Paralympics van volgende maand in Milaan en Cortina d'Ampezzo.

Zwemmen en atletiek

Bij de zomersporten zijn de grootste gevolgen van dit besluit voor sporten die het IPC zelf organiseert, met naast zwemmen en atletiek ook gewichtheffen en schieten. Bij internationale toernooien in deze sporten moeten Russen en Belarussen van het IPC onder eigen vlag kunnen deelnemen. Bij andere paralympische sporten is er volgens Blondel nog geen kentering gaande en zijn Russen en Belarussen hooguit onder neutrale vlag welkom.

Zwemmen en atletiek zijn goed voor een derde van de onderdelen op de Paralympische Spelen, zegt Blondel. "Met dit besluit wordt het hele continent benadeeld, want de eisen van het IPC kunnen helemaal niet door sancties en boycots vanuit de Europese Unie. Ik heb hier veel overleggen over gehad, maar het IPC is tot nu toe doof voor de argumenten."