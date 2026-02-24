Jorrit Bergsma was één van de Nederlandse sterren van de afgelopen Winterspelen met goud op de mass start en brons op de 10.000 meter. De 40-jarige schaatser zien we waarschijnlijk niet terug op de volgende Spelen, maar wanneer gaat hij wel de schaatsen aan de wilgen hangen. Daar sprak Bergsma zich dinsdag over uit.

Bergsma werd in Milaan twaalf jaar na zijn gouden medaille op de 10.000 meter opnieuw olympisch kampioen. Deze keer deed hij dat op de mass start door heel vroeg weg te rijden met de Deen Viktor Hald Thorup en door een gebrek aan samenwerking achter hen bleven ze met zijn tweeën voorop. Bergsma reed op iets meer dan twee ronden van het einde weg bij de Deen en greep zo het goud.

Wanneer gaat Bergsma stoppen?

Dat was de kers op de taart nadat hij eerder al brons had gewonnen op de tien kilometer. Die prestaties zorgden ervoor dat Bergsma samen met shorttrackster Xandra Velzeboer bij de sluitingsceremonie de Nederlands vlag mocht dragen. Bergsma kan dus met veel plezier terugkijken op wat waarschijnlijk zijn laatste Spelen zullen zijn geweest. De kans lijkt gezien zijn leeftijd tenslotte klein dat hij er over vier jaar weer bij zal zijn.

Toen Bergsma dinsdag samen met Marijke Groenewoud te gast was bij de talkshow Pauw en De Wit waagde presentator Tim de Wit toch nog een poging om hem over te halen. "Wanneer ga je stoppen? Je ziet er nog zo fit uit. Vier jaar, wat is dat nou?", probeerde hij Bergsma te verleiden.

Bekende vrouw heeft het soms zwaar

"We gaan het per jaar bekijken", reageerde Bergsma, die dus waarschijnlijk wel nog even doorgaat. "Het gaat nu nog steeds hartstikke goed. We zijn wel heel veel van huis. Mijn vrouw heeft het soms zwaar met onze twee kinderen en moet veel alleen doen, dat is een grote opoffering. Maar zolang de resultaten er zijn, is het ontzettend mooi om dat met de vrouw en kinderen te kunnen delen."

Bergsma is overigens al heel lang samen met een andere bekende naam in de schaatswereld. Hij is namelijk getrouwd met voormalig schaatsster Heather Richardson. Het stel heeft twee kinderen: zoon Brent en dochter Barbara.