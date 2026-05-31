Tussen al het trainen door genieten de Nederlandse topsporters ook van het goede weer en hun vrije tijd. Zo ook naamgenoten Femke Bol en Femke Kok. Het tweetal kwam elkaar tegen bij een concert.

Suzan en Freek verkochten tien keer het GelreDome in Arnhem uit en er gingen dus zo'n 400 duizend tickets over de (digitale) toonbank. Dan kom je altijd wel een bekende tegen en zo ook onze Nederlandse topsporters.

Een dag na het concert plaatst Bol een foto van haar met de Nederlandse schaatsster. Daarbij plaatse ze ook een emoji's met enkele hartjes. Kok plaatste even later dezelfde foto in haar Instagram Story. Het tweetal genoot zichtbaar van het concert, gezien ook de andere foto's die zij op hun sociale kanalen plaatsten.

Trainen voor rentree

Toch was het geen rustdag voor de beide topsporters. Kok zat 's ochtends nog op de fiets met collega Marrit Fledderus. Ook Bol had al wat meters in de benen. Op een filmpje dat zij plaatste van Lieke Klaver is te zien hoe zij die ochtend hard aan het trainen was op Papendal. Niet geheel toevallig in de buurt van het GelreDome.

Bol maakte na jaren van successen op de 400 meter horden en 400 meter deze winter de overstap naar de 800 meter. Ze liep in februari in Metz bij haar eerste optreden een Nederlands indoorrecord van 1.59,07. Een voetblessure noopte de Amersfoortse vervolgens tot een rustperiode.

Ze maakte begin deze maand bekend dat ze zou deelnemen aan de FBK Games, maar de olympisch kampioene keert al eerder terug op de baan. De 800 meter in Ostrava wordt haar eerste outdoorwedstrijd, kondigt de organisatie achter de Gouden Spike aan.

