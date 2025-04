Dit is de vriendin van Ryan Gravenberch: één van de mooiste van Nederland met totaal andere carrière dan Liverpool-kampioen

In huize Gravenberch mag de champagne ontkurkt worden na het kersverse kampioenschap met Liverpool. Onder leiding van manager Arne Slot groeide Ryan Gravenberch uit tot een onmisbare steunpilaar voor het team, een prestatie die hem en zijn partner Cindy Peroti ongetwijfeld goed zal doen. Het stel is al jarenlang samen, maar ze bewandelt een heel ander carrièrepad dan de profvoetballer. Wat weten we over haar?

Het stel is al jarenlang een gelukkig setje, want de vader van Gravenberch refereerde al in 2018 in een interview aan Peroti. Toen de zestienjarige middenvelder in 2018 debuteerde voor Ajax, had hij dus al een relatie met Peroti. Waar Gravenberch sindsdien furore maakte bij Ajax, Bayern München en Liverpool, is de loopbaan van Peroti veel meer buiten de schijnwerpers.

Peroti heeft namelijk ervaring als verzorgster in een revalidatiecentrum. Of ze dat sinds de buitenlandse avonturen van Gravenberch nog steeds doet, is niet helemaal duidelijk. Haar motto zou in elk geval 'pluk de dag' zijn en bij belangrijke momenten van Gravenberch is ze nooit ver weg. Zo deelde ze trots beelden toen Gravenberch tekende in Engeland, vierde ze prijzen mee bij Ajax en was ze supporter tijdens het EK voetbal van afgelopen zomer.

Bijzondere plek in FHM 500

Dat niet alleen Gravenberch zijn vriendin uiterst aantrekkelijk vindt, blijkt wel uit de uitslag van FHM 500. Het tijdschrift publiceert elk jaar een 'erelijst' met de 500 mooiste vrouwen van Nederland. Daar is al twee jaar op rij plek voor Peroti, die in 2023 debuteerde in de lijst met een 148ste plaats en steeg dit jaar zelfs naar positie 107. Het medium begrijpt wel waarom Gravenberch haar ooit zag staan. "Wij zouden het snappen als hij zich soms niet zo kan focussen."

Kampioen met Liverpool

Gravenberch is ijzersterk begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen. Onder Slot krijgt de Nederlander al maandenlang de ene basisplaats na de andere en hij lijkt al niet meer weg te denken uit de eerste elf van de succesformatie.

De jonge middenvelder bewees dit seizoen zijn klasse en vestigde zich als een van de sleutelspelers in het kampioensteam, waarmee hij ook zijn stempel drukte op Nederlandse voetbalgeschiedenis. Voor Gravenberch is dit meer dan alleen een sportieve triomf, het is het begin van een nieuwe hoofdstuk in zijn carrière dat hij ongetwijfeld met trots zal delen met zijn naasten.

