Geweldig nieuws voor Ryan Gravenberch: de Nederlandse middenvelder is vannacht vader geworden. Dat meldde Liverpool-trainer Arne Slot zondag voorafgaand aan de wedstrijd tegen Crystal Palace om de Community Shield. Het gemis van Gravenberch werd gemerkt, want Liverpool greep uiteindelijk naast de eerste prijs van het jaar.

Dat zal Gravenberch en zijn vriendin Cindy Peroti echter allemaal weinig kunnen deren. De geliefde van de voetballer vierde vorige week nog haar 23e verjaardag en dat was toen al speciaal. 'Mijn laatste verjaardag voordat ik moeder word van mijn kleine prinses.' Daarmee gaf zij al aan dat ze een dochter verwachtten en die is inmiddels dus ter wereld gekomen.

De twee hebben daar zelf nog niets over gedeeld via hun sociale media, maar Slot klapte vlak voor het duel van Liverpool dus uit de school over de geboorte. Hij moest het in de wedstrijd om de eerste prijs van het jaar doen zonder Gravenberch.

Het stel is in ieder geval al sinds 2018 samen. Toen sprak Gravenberch voor het eerst publiekelijk over Peroti. Bij belangrijke momenten van Gravenberch is Peroti nooit ver weg. Zo deelde ze trots beelden toen Gravenberch tekende in Engeland, vierde ze prijzen mee bij Ajax en was ze supporter tijdens het EK voetbal van afgelopen zomer.

Liverpool - Crystal Palace

Liverpool begon zondag om 16.00 uur aan de wedstrijd tegen Crystal Palace om de Community Shield, een duel tussen de Engelse landskampioen en de bekerwinnaar. Slot zette de andere Nederlanders wel in de basis: Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk en Cody Gakpo. Frimpong kwam deze zomer over van Bayer Leverkusen.

Zonder Gravenberch slaagden zij er echter niet in om de eerste prijs van het seizoen binnen te slepen. Frimpong scoorde bij zijn debuut de 2-1 en leek lange tijd op weg om de matchwinner te worden, maar een kwartier voor tijd bracht Ismaila Sarr de wedstrijd weer in balans. Er werd niet meer gescoord en dus moesten penalty's de beslissing brengen. Palace bleek daarin uiteindelijk de beste.