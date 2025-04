Arne Slot en Virgil van Dijk schrijven Nederlandse voetbalhistorie door landstitel met Liverpool

In Liverpool barstte zondag een groot feest los na het binnenhalen van de landstitel. 'The Reds' werden zondag kampioen door een dikke zege op Tottenham Hotspur en dat betekent dat coach Arne Slot en aanvoerder Virgil van Dijk Nederlandse voetbalgeschiedenis schrijven.

Liverpool kreeg zondag de uitgelezen kans om in eigen huis de titel te pakken en de ploeg van Slot liet het niet liggen. The Reds vernederden Tottenham Hotspur met 5-1 en dus barstte een groot feest los op Anfield. Het is het eerste grote titelfeest sinds 1990 voor Liverpool, want bij het vorige kampioenschap in 2020 was er geen publiek door de coronacrisis.

Vier Nederlanders maken onderdeel uit van dat grote feest. Coach Slot is natuurlijk het meesterbrein, maar ook Van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo hebben een groot aandeel gehad in het kampioenschap. Gravenberch en Gakpo zijn de zestiende en zeventiende Nederlandse speler met een titel in de Premier League, maar Slot en Van Dijk schrijven helemaal voetbalhistorie.

Coach Slot

Slot is de eerste Nederlandse coach die de Premier League wint. Grote trainers als Louis van Gaal, Ronald Koeman, Guus Hiddink, Erik ten Hag en Dick Advocaat waren in het verleden actief in Engeland, maar geen van hen wist kampioen te worden.

De Liverpool-coach treedt overigens ook in een illuster rijtje, want in het verleden waren er slecht vier trainers die in hun debuutjaar direct de landstitel in Engeland wisten te winnen. Dat waren José Mourinho (2005), Carlo Ancelotti (2010), Manuel Pellegrini (2014) en Antonio Conte (2017). Pellegrini deed het met Manchester City en de andere drie slaagden erin met Chelsea. Slot is dus de eerste Liverpool-manager die dit presteert.

Aanvoerder Van Dijk

Ook voor Van Dijk is het een bijzonder moment. Hij werd in 2020 al eens kampioen met The Reds, maar toen was de huidige Ajax-middenvelder Jordan Henderson nog de aanvoerder. Van Dijk is dat dit seizoen en hij mag dus als eerste Nederlandse captain ooit de Premier League-beker de lucht in tillen.

