Dit is Jackie Groenen: van judotalent tot voetbalster bij PSG, vaste waarde in Oranje en gelukkig in de liefde

Jackie Groenen is één van de bekendste namen in het Nederlandse vrouwenvoetbal. De creatieve en onvermoeibare middenvelder schittert zowel bij Paris Saint-Germain als bij het Nederlands elftal, waar ze steevast tot de basisklanten behoort. Maar voordat Groenen het internationale voetbalpodium bestormde, zagen haar sportieve ambities er heel anders uit. Dit weten we over de middenvelder van de Oranje Leeuwinnen.

Groenen werd geboren op 17 december 1994 in Tilburg, maar groeide op in het Belgische Poppel, pal aan de grens. In haar gezin, met vader Jack, moeder Lisette en zus Merel, stond sport altijd centraal. "Zolang we het serieus namen, steunde papa ons overal bij", vertelde Groenen ooit. Het legde de basis voor de topsportmentaliteit die Jackie en Merel delen.

Van judomatten naar het voetbalveld

Op jonge leeftijd excelleerde Jackie niet alleen met een bal, maar vooral op de judomat. Maar liefst vijf keer kroonde ze zich tot jeugdkampioen judo. Zelfs haar vader zegt nog altijd dat Jackie het talent had om Olympisch kampioen te worden. Toch koos Groenen uiteindelijk voor haar grote passie: voetbal.

Professionele carrière: van Essen tot Parijs

Jackie trapte haar voetbalcarrière af bij het lokale GSBW in Goirle toen ze drie was. Na diverse amateurclubs kwam haar grote doorbraak bij SGS Essen in Duitsland, pas 16 jaar oud. Via Duisburg en Chelsea belandde ze bij FFC Frankfurt, waar ze groeide tot vaste waarde.

In 2019 haalde Manchester United haar naar Engeland. Bij de Engelse topclub speelde ze drie seizoenen en groeide uit tot publiekslieveling. Inmiddels laat Jackie Groenen haar klasse zien bij Paris Saint-Germain, waar ze samen met landgenote Lieke Martens speelt.

Oranje Leeuwinnen

Groenen is sinds haar debuut in 2016 niet meer weg te denken uit het middenveld van de Oranje Leeuwinnen. Al sinds haar veertiende doorliep ze de nationale jeugdteams, maar pas op haar 21e mocht ze zich officieel international noemen. Ze werd in 2017 direct Europees kampioen met Oranje en was in 2019 goud waard door het winnende doelpunt te maken in de halve finale van het WK. Ook de Olympische Spelen van Tokio in 2021 stonden op haar lijstje.

Liefde buiten de lijnen: gelukkig met Bram

Hoewel er in 2019 geruchten opdoken over een mogelijke relatie met radio-dj Herman Hofman, bleken die slechts op speculatie te berusten. Op het Instagram-account van Jackie verscheen een foto van Herman, waarop te zien was dat hij in Manchester op bezoek was – ogenschijnlijk om zijn vriendin aan te moedigen. Er werd zelfs beweerd dat Herman de relatie met Jackie had bevestigd, maar achteraf bleek daar niets van te kloppen. Volgens Herman had hij helemaal geen contact gehad met de media en hij was dan ook woedend over het nepnieuws.

Inmiddels is Jackie al jaren gelukkig met haar vriend Bram, met wie ze sinds eind 2024 verloofd is. Jackie is openhartig, maar deelt hun relatie niet breeduit. "Hij is mijn meest favoriete persoon op de wereld, ik heb heel veel geluk met hem", aldus Groenen. "Ik zag hem bij een vriendengroep en wist meteen: dit is hem."

Passie voor mode

Sinds haar verhuizing naar Parijs is haar kledingstijl enigszins veranderd, vertelt de middenvelder aan Sportnieuws.nl. "Dat moet eigenlijk wel daar." Over haar outfit voor de aankomstfoto had ze echter niet speciaal nagedacht. "Dat is niet echt een bewuste keuze, maar iedereen ziet er hier sowieso heel mooi uit als ze aankomen."

Parijs staat natuurlijk bekend als een van de belangrijkste modesteden ter wereld. Daarom mag een persoonlijke kledingsponsor bij PSG Vrouwen niet ontbreken. Dit zorgde ervoor dat Groenen zich heel even een echt model waande. "We hadden een hele uitgebreide fotoshoot gedaan", vertelt ze.

"Het was heel netjes en heel chique, even wat anders. Ik was op dat moment nog geblesseerd dus ik had ook veel tijd." Tijdens die shoot werden er prachtige foto’s gemaakt. "Ik vind dat altijd wel leuk om te doen", aldus Groenen. "Ik doe gewoon mijn best, maar ben natuurlijk geen model. Het is gewoon leuk om een keer mee te maken en het hoort ook een beetje bij het spelletje tegenwoordig."

EK in het vizier

Voordat het nieuwe seizoen bij PSG begint, wacht Groenen samen met Oranje een grote uitdaging: het EK in Zwitserland. Dankzij haar onmisbare rol is het Nederlands elftal weer één van de favorieten. Op 5 juli wordt er afgetrapt tegen Wales, daarna volgen topwedstrijden tegen Engeland en Frankrijk. Gaat Groenen weer de heldin worden met een beslissend doelpunt?