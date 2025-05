'Verdwenen' Oranje Leeuwin openhartig over duistere periode na gewonnen EK: 'Wilde niet meer op het veld staan'

In een openhartig interview vertelt Shanice van de Sanden over de turbulente jaren na het gewonnen EK met de Oranje Leeuwinnen en haar zoektocht naar balans. Nadat ze historie schreef, verdween één van de bekendste gezichten van het vrouwenvoetbal plots van het Nederlandse podium. "Ik vond het juist ook wel fijn om in het buitenland te zijn. Dat was eigenlijk een soort van mijn rust", biecht Van de Sanden op.

Het gewonnen EK in 2017 bracht een enorme boost voor het Nederlandse vrouwenvoetbal, maar voor Van de Sanden veranderde haar leven drastisch. "Je wordt bekend en heel veel mensen willen wat van je", zegt de speelster van het Mexicaanse Toluca FC tegenover Sportnieuws.nl. "Ik heb een heel groot hart, dus ik zie niet altijd het slechte in de mens. Dat vond ik héél moeilijk."

Vertrouwen in de mens

Uiteindelijk grepen haar moeder, en later ook haar vriendin Tatjana Jempormiasse, in. "Daar hebben ze mij wel voor behoed. Mijn vriendin zei op een gegeven moment: 'Schat, soms ben je iets te lief'. Voor mij is ieder mens heel goed, terwijl er ook écht minder goede mensen bij zitten. Ik vond het moeilijk om dat in balans te houden."

Het overspoelde gevoel zorgde er zelfs voor dat ze zichzelf op een gegeven moment verloor. "Er is wel heel veel gebeurd en dan raak je de balans in jezelf even kwijt. Dan vraag je je af: wie ben ik en waar wil ik naartoe en wat maakt mij nu écht gelukkig. Dus dat vond ik op een gegeven moment wel heel moeilijk."

Verloren basisplek bij Oranje

De vleugelspits, ooit onbetwist nummer één bij de Oranje Leeuwinnen, verloor na het WK 2019 haar basisplek in het team. Van de Sanden bespreekt openhartig haar gevoelens en de moeilijke keuzes die ze maakte. "Toen heb ik nog wel het WK in 2019 gespeeld, maar toen raakte ik op een gegeven moment mijn basisplek kwijt. Dat vond ik moeilijk, maar ook heel logisch."

Van de Sanden ging zelf naar de toenmalige bondscoach Sarina Wiegman en vroeg om niet meer opgesteld te worden. "Toen ben ik zelf ook naar Sarina gegaan en gezegd: 'Ik wil niet meer op het veld staan'. Het publiek floot me soms ook uit, dat vond ik gewoon heel heftig op dat moment. Puur omdat ik zó emotioneel was als persoon op dat moment, dat er zoveel gebeurde in mijn leven, dat ik dacht: 'Oh shit, wat is dit?' Dat was wel even wat anders dan het EK 2017."

De betekenis van 'believe'

Tijdens het interview valt de tatoeage op haar been op, met de tekst: ‘believe’. Het is een constante reminder voor Van de Sanden om in zichzelf te geloven, vooral in moeilijke tijden. "Ik vind het heel belangrijk dat je in jezelf blijft geloven. Als je niet gelooft, kan je ook niet je doelen halen en je dromen werkelijkheid laten worden. Dus dat heeft mij ook wel heel erg geholpen."

Toch verloor ze dit geloof in het verleden, iets wat haar diep raakte. "Op een gegeven moment raakte ik ook het geloof in mezelf kwijt. En dat ik de mensen van buitenaf ging beamen. Nu heb ik zoiets van: 'Nee je moet in jezelf geloven, maakt niet uit of je in een mindere of goed tijd zit'. Je moet altijd in jezelf geloven, want als jij niet in jezelf gelooft, wie doet het dan? Jij bent de nummer één om in jezelf te geloven en jezelf gelukkig te maken."

Terugkeer naar Oranje

Deze week werd bekend dat Van de Sanden vlak voor het EK door bondscoach Andries Jonker is opgenomen in de selectie van Oranje. Het is een droom die weer werkelijkheid wordt. "De afgelopen jaren heb ik echt heel mooi de balans kunnen vinden. Ik heb mezelf weer helemaal teruggevonden. Ik heb gewoon rust thuis en weet wat ik wil. En daarom ben ik ook des te blijer dat ik weer bij Oranje ben." Haar reactie op het nieuws was duidelijk emotioneel. "Dan spring je elkaar in de armen. Dit is wat ik altijd heb gewild. Ik ben altijd blijven dromen van Oranje."

Rust in het buitenland

In tegenstelling tot sommige teamgenoten zoals Jill Roord, die deze week besloot terug te keren naar Nederland, vond Van de Sanden juist rust in het buitenland. Ondanks moeilijke tijden stond ze nooit op het punt terug te keren. "Ik snap Jill volkomen, maar ik heb me nooit ongelukkig gevoeld in het buitenland. Ik kom uit een heel groot gezin, waar soms ook echt wel veel gebeurde, dus ik vond het ook wel fijn om in het buitenland te zijn. Dat was eigenlijk een soort van mijn rust."

Ze blijft trouw aan haar gevoel. "Het was zelfs zo dat als ik dan vakantie in Nederland had, dat ik echt al mijn energie kwijt was. Dan vond ik dus eigenlijk heel fijn om weer weg te gaan naar het buitenland. Voor mij is het echt omgekeerd geweest, ondanks dat ik ooit nog wel terug zou willen naar Nederland om mijn carrière af te sluiten", zegt Van de Sanden tot slot.