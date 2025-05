Oranje Leeuwin Jill Roord laat bondscoach van zijn stoel vallen: 'Dit is een signaal'

Jill Roord zorgde afgelopen week voor een enorme verrassing in de voetbalwereld met haar terugkeer naar FC Twente. De 28-jarige Oranje Leeuwin, die nog steeds tot de wereldtop in het vrouwenvoetbal behoort, gaat spelen in de Azerion Eredivisie. Bondscoach Andries Jonker spreekt openlijk zijn verbazing uit. "Mensen denken dat topspeelsters geen rust nodig hebben", zegt Jonker vol verbazing.

Roord verruilt Manchester City voor haar jeugdliefde FC Twente. De reactie van Jonker was veelzeggend. "Ik ben van mijn stoel gevallen, deze transfer zag ik niet aankomen", stelt Jonker op de persconferentie van de Oranje Leeuwinnen in aanloop naar Duitsland-uit. "Ik heb de laatste weken regelmatig goed contact gehad met papa Roord (René Roord, technisch directeur bij FC Twente, red.), maar dit had ik niet verwacht."

Duidelijk signaal

De bondscoach, die na het EK in Zwitserland vertrekt, werd van tevoren niet ingelicht over een eventuele terugkeer naar Nederland door Roord. "Dat vind ik héél logisch. Ik heb hier niks mee te maken, want dit gaat over volgend seizoen", gaat Jonker verder. "Ze heeft me wel een berichtje gedaan dat ze alles gaat uitleggen."

Jonker denkt dat het 'een signaal' richting het drukke speelschema in het vrouwenvoetbal is. "De vrouwen in het Europese topvoetbal moeten altijd maar doorspelen. Men denkt dat deze topspeelsters geen rust hoeven te hebben, maar op een gegeven moment gaat de pijp leeg. We willen ze toch op het EK zien?", vraagt Jonker zich af. "Geef ze dan ook één week vrij, vlak voor de interlandbreak. We moeten veel zuiniger zijn. Dit is wéér een signaal: ho, dit wordt te veel."

World Sevens Football

Onlangs deden Europese topclubs mee aan het World Sevens Football, een toernooi waarbij teams zeven-tegen-zevenvoetbal spelen. Bondscoach Jonker begrijpt er niets van. "Ze hebben één week vrij, dus dan gaan ze meteen een toernooi er tussen zetten. Nee joh, die meiden hebben natuurlijk geen rust nodig", aldus Jonker met een flinke dosis cynisme.

"Gelukkig hebben we goede afspraken kunnen maken en was het voornamelijk een toernooi met een recreatief karakter", legt Jonker uit. Hij zag onder andere Jackie Groenen de kans krijgen om rust te nemen. "Wij hadden veel vrijheid om zelf te beslissen of we meededen of niet. Voor mij was het duidelijk: rust nemen was de beste keuze. Dat was fijn", vult Groenen aan.

Groenen ook terug naar Nederland?

Net als Roord speelt Groenen al jaren in het buitenland, ze speelde zelfs nog nooit in de Nederlandse competitie. Ze brak door in Duitsland en verdiende zo een transfer naar Chelsea en later nog Manchester United en nu Paris Saint-Germain. "Ik heb ook wel mijn momenten gehad dat ik dacht aan een terugkeer naar Nederland, vooral tijdens de COVID-periode. Ik merkte toen dacht het echt héél erg aan me trok om alleen te zijn. Daar heb ik nu geen last van, maar daarin moet iedereen doen wat goed voor zichzelf is. Jill kan dat heel erg goed voor zichzelf bepalen."

De dertigjarige topspeelster erkent dat 'alleen zijn' in het vrouwenvoetbal wel een onderwerp van gesprek is. "Dat geldt voor mannen en vrouwen hetzelfde, maar het enige verschil is dat wij in het vrouwenvoetbal niet onze hele familie mee kunnen nemen naar het buitenland. Vaak gaan wij alleen of met een partner, maar het gaat er eigenlijk vooral om dat je plezier hebt", sluit Groenen af.

Nations League-duels

Op 30 mei speelt Nederland een uitwedstrijd in de Nations League tegen Duitsland. Vervolgens staat op 3 juni de wedstrijd tegen Schotland op het programma, waarin Oranje hoopt de groepswinst binnen te halen. Daarvoor moet Nederland echter eerst zien af te rekenen met Duitsland.